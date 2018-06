V Franciji obtožnica za 10 desničarskih skrajnežev zaradi zarote proti muslimanom

Francoske oblasti so izdale obtožnico za deset domnevnih desničarskih skrajnežev, ki jih bremenijo povezav z zaroto za napade na muslimane. Deveterico moških in žensko, starih od 32 do 69 let, so aretirali v sobotnih racijah po vsej državi, sodnik pa jih je v sredo obtožil kriminalne teroristične zarote, je danes sporočil vir s sodišča.