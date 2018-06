Lenarjenje v predsedniški palači

To je pes, ki bo razkrival nepridiprave

Plestenjakova oda Sloveniji

Luka Dončić ima novo številko dresa

🙌 A post shared by Luka Doncic (@lukadoncic) on Jun 22, 2018 at 12:21pm PDT

Matej Tonin ponosen na svojo princesko

Predsednik republike Borut Pahor oziroma njegova ekipa dežurnih komedijantov se na instagramu nikdar ne ustrašijo priložnosti, da se pošalijo na svoj račun. Tokrat se je predsednik zleknil na zofo in malo odpočil, pod fotografijo pa so zapisali, da se zavedajo, kako si ljudje predstavljajo predsednikovo delo. Sem in tja, še dodajajo, takšno prav zares tudi je. Ne glede na to, ali je Pahor počival, ker je bil utrujen, ali pa poležaval, ker ni imel nobenega pametnega dela, pa je bil dovolj mikaven, da je takoj dobil povabilo na kavo od ene od svojih oboževalk oziroma se je na kavo povabila kar sama. »Spoštovani gospod predsednik, a se smem povabit en dan na kofe v predsedniško palačo? V času vaše pavze, boste pač enkrat delil ta čudovit dvosed z mano. Bi šlo?«Evropska komisija v Sloveniji je na instagramu objavila prisrčnega pasjega mladiča pasme labradorec, naivno zaupljiv pogled ljubkega kosmatinca pa je, kakor so pojasnili, le naključje. Psu je menda ime Newton, stanuje v Franciji in vsak dan trenira, da bo med štirinožnimi cariniki postal najboljši v odkrivanju poskusov tihotapljenja nedovoljenega blaga čez mejo.Svoj poklon slovenskemu dnevu državnosti je prispeval tudi najpopularnejši med glasbeniki. Jan Plestenjak je na instagramu objavil fotografijo slovenske zastave, v komentarju pa zapisal še rojstnodnevno voščilo domovini. Slovenija je najlepša na svetu, meni in dodaja, da moramo biti na državo ponosni in da moramo ohranjati svoj jezik in identiteto. »Spoštujmo sebe, da bomo lahko tudi druge,« je državniško voščilo sklenil Plestenjak, za izrečene misli pa so mu v komentarjih čestitali še drugi zavedni državljani.Košarkarskega prvaka Luko Dončića so prejšnji teden tudi uradno povabili v ameriško košarkarsko ligo NBA, kjer bo član kluba Dallas Mavericks. Tam bo namesto običajne sedmice na dresu nosil številko 77, saj Dončićevo sicer najljubšo številko že nosi soigralec Dwight Powell. Mladi košarkar je slavnostno vstopil v najprestižnejšo košarkarsko ligo na svetu, sodeč po simbolu za srce in črki A, ki ju ima objavljena na uvodni strani profila na instagramu, pa mu je teden naklonjen tudi v zasebnem življenju, saj je očitno vendarle dokončno zakrpal odnos s svojim dekletom Anamarijo.Med nenavadnejšimi objavami ob dnevu državnosti je gotovo posvetilo, ki ga je svoji noseči soprogi pripravil na novo izvoljeni predsednik državnega zbora Matej Tonin. Na instagramu je pod skupno fotografijo, nastalo na uradni proslavi v čast državnemu prazniku, svojo soprogo namreč opisal z besedami »moja princeska nosečka«.