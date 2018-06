Helena Blagne na dopustu v Italiji

Rest 🍹🍹🍹☀️☀️☀️ A post shared by Helena Blagne (@helenablagne) on Jun 13, 2018 at 2:40am PDT

RTV še kar slavi s kartonastimi rekviziti

Rest 🍹🍹🍹☀️☀️☀️ A post shared by Helena Blagne (@helenablagne) on Jun 13, 2018 at 2:40am PDT

Ljubljanska župnija pokopališča ne da

Rene Krhin ima dovolj Grčije

Send. Me. Home. A post shared by Rene Krhin (@renekrho) on Jun 17, 2018 at 10:13am PDT

Osemurna pustolovščina na vlaku

Hobotnica Mateja Tonina

Večerja ... 👌 A post shared by Matej Tonin (@matejtonin) on Jun 18, 2018 at 12:02pm PDT

Poletni oddih v predsezoni si je, kot kaže, privoščila legendarna glasbena diva Helena Blagne. Na instagramu je objavila posnetek počitnikovanja nekje na italijanski obali. Oblečena v belo in z osvežilnim napitkom v rokah se je zleknila na ležalnik, uživala v lepem razgledu, pod fotografijo pa v angleščini zapisala »počitek«. Eden od sledilcev je pripomnil, da je v življenju treba tudi uživati, ne samo delati, s tem pa se najbrž ne strinja samo Helena Blagne, ampak tudi večina bodočih poletnih dopustnikov.Najprej so se morali tamkajšnji zaposleni v čast obletnice RTV Slovenija več mesecev fotografirati s torto iz kartona, zadnje tedne pa so dolgotrajno praznovanje slavnostnega leta nadgradili z novi kartonastimi rekviziti. Ertevejevci se po novem za potrebe družbenih omrežij serijsko fotografirajo s kartonastim izrezkom televizijskega ekrana in mikrofona, objektivu pa se je pred dnevi tako okrašen nasmehnil celo direktor zavoda Igor Kadunc.Da ljubljanska župnija želi ohraniti v lasti šentviško pokopališče, sporočajo tudi prek uradnega profila ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta na instagramu. Gospod Zore je s sledilci ta teden delil nekaj fotografij z medijsko obleganega zbiranja podpisov pred cerkvijo v Šentvidu. Med promocijskim gradivom se je znašel tudi plakat s sloganom Pokopališča ne damo, ki tako kot njihove izjave za medije zveni, kot bi odvzem lastništva grozil vsej krajevni skupnosti in ne samo eni od že tako ali tako najbogatejših institucij.Slovenski nogometaš iz Maribora na instagramu raje kot nogometne prigode objavlja svoje modne oprave, ki poudarjajo nogometaševo izklesano športno telo. Zadnje tedne je dopustoval na grškem otoku Mikonos, a mediteranskega podnebja ima očitno že vrh glave. Pod objavo ene od fotografij z dopusta, na kateri je oblečen samo v kopalke, je namreč zapisal, naj ga že pošljejo domov.Svoj profil na instagramu upravljajo tudi na Slovenskih železnicah, kjer večinoma delijo avtorske fotografije udeležencev potniškega železniškega prometa v Sloveniji. Te dni jih je med drugim navdušil posnetek enega od uporabnikov, ki je svojemu otroku menda privoščil »osemurno pustolovščino« na slovenskem potniškem vlaku in jo priporočil tudi ostalim. Glede na omenjeno dolžino potovanja sklepamo, da se je družina odpravila na slovensko obalo.Odmor med mukotrpnimi koalicijskimi pogajanji si je očitno vzel prvi človek Nove Slovenije Matej Tonin. Konec tedna je na instagramu objavil hobotnico izpod peke, četudi se ni povsem razjasnil, ali se je kulinaričnega podviga lotil sam ali pa so ga na pojedino povabili drugi. Omenjeni morski mehkužec politikom desnice sicer ponuja mnoge prispodobe z »globoko državo« in »starimi silnicami«, a volitve so mimo, Tonin pa se je s službo povezanih komentarjev tokrat vzdržal. Kdo ve, morda se mu po novem celo ne zdi več nujno verjeti vsem političnim zarotam.