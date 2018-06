Francija in Danska igrata za prvo mesto skupine, obema pa ustreza tudi remi, saj bi bili v tem primeru prvi Francozi, Danci pa drugi. Danska izpade, v kolikor izgubi in zmagajo Avstralci, ki se v Sočiju merijo s Perujem, a zaenkrat na to ne kaže.

Danci so bolje začeli in imeli uvodno pobudo, najbolj aktiven je bil Martin Braithwaite, a so bili francoski branilci dovolj pazljivi. Francija je po dobrih dvajsetih minutah vzpostavila ravnotežje, toda ni imela pravih priložnosti. Igra je namreč pretežno potekala na sredini igrišča, edini omembe vreden poizkus pa je prišel v 33. minuti z nog Ousmana Dembeleja, a je njegov strele zletel približno meter mimo desne vratnice Kasperja Schemichla.

Na sočasni tekmi z golom Andrea Carrilla v 18. minuti vodi Peru. Avstralija nujno potrebuje zmago.

Francija : Danska

Peru : Avstralija