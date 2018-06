Tudi ko se promet malček razredči, se večina obnaša, kot da še vedno stoji v koloni. Po prehitevalnem pasu vozijo sto na uro, dobesedno, kar pomeni, da jih tisti, ki vozi hitreje, slalomsko prehiteva. Z voznega na prehitevalni pas in nazaj. »Kreten,« mi uide. Ni dvoma, da gre za moškega. Kam se mu tako mudi, da dela neumnosti in ogroža vse na avtocesti? Ali nemara s pritiskanjem na plin briše dneve, ko je čakal, da bo končno vikend? Kaj sproščajo taki ljudje iz sebe, ko brezglavo norijo in ogrožajo vse preostale? Kakor da bi kričali »Briga me za vse vas,« ali »Poglejte me, do