Gospa Nahid se je šalila, kako upa, da njeni ne bodo igrali bosi. Ko je Donald Trump odstopil od jedrskega sporazuma z Iranom in ponovno vzpostavil sankcije, je reprezentanca ostala brez športnih čevljev. Nike je tik pred prvenstvom umaknil sponzorstvo in oznanil, da reprezentanci ne bo dostavil obutve. Iskati so morali nadomestilo. »Nekaj bodo že našli,« je rekla. »Komaj čakam. To bodo prelepe tekme. Španija, Portugalska, Maroko in mi.« Pripomnil sem, da v tej kombinaciji nimajo možnosti. Igrajo proti dvema najboljšima ekipama v Evropi in nepredvidljivemu Maroku. »Saj je vseen