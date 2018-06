Vojna brez usmiljenja, depopulacijska vojna

Zoološka vojna je pojem, ki ga je uporabljal Louis Rougier. Ta je bil francoski filozof, ki si je med prvo in drugo svetovno vojno ustvaril ime s spisi o zgodnjem krščanstvu in z utemeljevanjem filozofije znanosti. Bil je edini francoski član Dunajskega kroga in je leta 1935 organiziral prvi mednarodni simpozij o filozofiji znanosti. Ker se je prekršil zoper pravila nepotizma, po katerih se je reproduciral univerzitetni sistem v Franciji, so ga marginalizirali. To pa mu je dalo proste roke za politični aktivizem. V 30. letih prejšnjega stoletja je bil med najbolj dejavnimi v intelektualnih krogih, ki so si v Evropi in ZDA prizadevali prenoviti liberalizem. S tem si je zagotovil vidno mesto v zgodovini neoliberalizma, vendar ne tistega in takšnega, kakršen je zavladal po drugi svetovni vojni in vlada še danes.