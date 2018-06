Pogledati smrti v trpeče drobovje

Pri trinajstih mi je umrla babica. Zlomila si je kolk, dobila pljučnico in po nekaj tednih umrla v piranski bolnišnici; stara je bila nekaj čez 80 let. Mama je imela tisti dan veliko opravkov, zato sem v času, ko je ni bilo, sama sedela ob babici. V navadni bolniški sobi, z zagrnjenimi zavesami, do kakšnih desetih zvečer; nihče me ni hodil spraševat, ali sem v redu. Da otrok nekaj ur sedi sam ob preminuli, še ne »urejeni« babici, je bilo v sedemdesetih očitno normalno.