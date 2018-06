Devetnajstletnega Dončića, ki sta ga na izboru spremljali ponosni mama Mirjam Poterbin in babica Milena Poterbin, si je najprej nataknil kapo Atlanta Hawks in z njo opravil prve intervjuje, kmalu nato pa jo je zamenjal z modro kapo Mavericks. Najprej je moral dati izjavo za televizijo ESPN, kjer je izrazil zadovoljstvo, da je sploh v ligi NBA.

Kasneje je skupaj z drugimi naborniki, ki so bili izbrani, med prvimi opravil številne pogovore, fotografiranja in srečanja, večinoma kar med hojo. Pri tem ga je tako kot ostale vrhunske košarkarje spremljala četa novinarjev in mu zastavljala vprašanja. Presenetili so ga tudi s slovensko zastavo, ki jo je z veseljem sprejel.

Dončić pred začetkom nabora v New Yorku ni vedel, kdo ga bo izbral, vendar je dejal, da mu je vseeno. Na novinarski konferenci je povedal, da se počuti kot v sanjah zaradi vsega, kar je doslej dosegel v Evropi, v Dallasu pa se predvsem veseli igranja z Dirkom Nowitzkim in Dennisom Smithom.

Dejstvo, da bo šel v Dallas, ga ni presenetilo, ker se je s klubom veliko pogovarjal in se zavedal, da si ga želijo v svojih vrstah. Pri igranju v ligi NBA ga najbolj navdušuje, da bo igral proti številnim superzvezdnikom: »Igrati proti LeBronu Jamesu, Stephenu Curryju, Kevinu Durantu in Jamesu Hardenu, to me najbolj navdušuje.«

Dončić je na vprašanje, ali je razočaran, ker ni končal v klubu trenerja slovenske reprezentance Igorja KokoškovaPhoenix Suns ali Sacramentu Kings, kjer v vlogi direktorja srbska košarkarska legenda Vlade Divac, v šali odgovoril, da mu bo kmalu poslal sporočilo in mu dejal, da je jezen. »Ne, saj se šalim. Zame je neverjetno, da sem bil izbran kot tretji in kot sem že dejal, sanje so se mi uresničile,« je dejal Dončić.

Na vprašanje, ali bo v naslednjih desetih dneh še vedno zaigral za Slovenijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, pa je Dončić odgovoril, da še ne ve. »Govoril bom z mojo ekipo, če me bodo pustili ali ne. Pogovorili se bomo in prišli bomo do odločitve,« je pojasnil.