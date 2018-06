Presežnikov, ki bi opisali zgodovinsko sezono Luke Dončića, je že davno zmanjkalo. Začelo se je z naslovom evropskega prvaka s slovensko reprezentanco in uvrstitvijo v najboljšo peterko turnirja. Nadaljevalo z vnovično nagrado za vzhajajočo zvezdo evrolige, najkoristnejšim igralcem (MVP) rednega dela in zaključnega turnirja najmočnejšega evropskega tekmovanja ter seveda naslovom evropskega klubskega prvaka. 19-letni Ljubljančan je nato vitrino dopolnil z nazivom najkoristnejšega igralca (MVP) španskega prvenstva, za konec pa v torek zvečer na zadnji tekmi za Real Madrid prišel še do zmage v španskem prvenstvu proti Baskonii. Dončić na četrti tekmi ni blestel (po osem točk in skokov ter asistenci), a je v tesnem zaključku zadel pomembno trojko ob izteku napada in se tako na najlepši možni način poslovil od kluba, ki se mu je pridružil pri vsega trinajstih letih in ki ga je izstrelil med zvezde. Sedaj ga čaka novo poglavje v karieri, ki se imenuje liga NBA. Tam Dončić začenja povsem na novo.

Ga bo izbrala Atlanta?

Sedmica Reala Madrida je slavje po osvojenem naslovu španskega prvaka doživljala čustveno. Po eni strani se je Luka nove lovorike silno veselil, po drugi je bilo več kot očitno, da je žalosten. Dolgi objemi s soigralci in zasanjani pogledi so dali vedeti, koliko mu je pomenilo obdobje v kraljevem klubu. »Pogrešal bom vse ljudi v klubu, ki so izjemni. Sprejeli so me pri vsega trinajstih letih, skrbeli zame in mi dali vse, kar sem si želel. Vedno sem vedel, da sem del njihove družine in tega ne bom nikoli pozabil,« je Luka Dončić povedal za uradno televizijo najmočnejše lige na svetu NBA TV.

Torkov uspeh proti Baskonii je Dončiću omogočil tudi, da bo prisoten na naboru lige NBA, ki se bo začel v noči na petek ob eni uri zjutraj po slovenskem času v New Yorku. Hkrati to skoraj gotovo pomeni tudi, da ne bo igral za slovensko reprezentanco na prihajajočih sila pomembnih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo proti Črni gori in Španiji. Napovedi, kdo ga bo izbral, se spreminjajo iz dneva v dan. A jasno je, da bo pristal na mestih od dve do pet. Najnovejše napovedi pravijo, da se je zanj sila ogrela Atlanta, ki izbira kot tretja. »Zame se vse začenja na novo. Izjemno se veselim vsega, kar prihaja, in sem hkrati hvaležen, da sem lahko v takšnem položaju,« je še dodal Dončić, ki ga onkraj Atlantika čaka vnovično dokazovanje. V ZDA namreč ni malo takšnih, ki močno dvomijo o njegovem uspehu.