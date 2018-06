Nabor v ligi NBA je z vsakim dnem bližje. V noči na petek po slovenskem času bo slovenski košarkar Luka Dončić končno izvedel, kje bo nadaljeval svojo kariero. V zadnjem obdobju je bilo na to temo prelitega ogromno črnila. Večinoma je jasno, da ga čaka izbor med drugim in petim mestom, kar pomeni, da bo pristal pri Sacramentu, Atlanti, Memphisu ali Dallasu. Najvišji izbor je že vnaprej rezerviran za Deandra Aytona z univerze Arizona.

In kdo so največji konkurenti Dončiću za najvišja mesta? Generalni direktor Sacramenta Vlade Divac si ga je že večkrat ogledal v živo, nazadnje na drugi finalni tekmi španskega prvenstva, kamor je pripotoval v družbi večinskega lastnika franšize, 60-letnega Indijca Viveka Ranadiva. To bi utegnil biti že jasen signal, v katero smer se nagibajo, a so hkrati izjemno podrobno preizkusili tudi Marvina Bagleyja z univerze Duke. Gre za 19-letnega in 211 centimetrov visokega igralca, ki igra pozicijo krilnega centra. Ravno višina je tisto, kar naj bi Sacramento nujno potreboval, a je jasno, da lahko dobre igralce pod košem dobijo tudi z menjavami.

Ob Bagleyju je Sacramentu izredno všeč še 211 centimetrov visoki in prav tako 19 let stari Michael Porter Jr. z univerze Missouri, ki je v lanski sezoni prestal operacijo na spodnjem delu hrbta, zato so moštva pri njem previdna. Visoki izbori se obetajo še Traeju Youngu (19 let, 188 cm, univerza Oklahoma), Jarenu Jacksonu Jr. (18 let, 211 cm, univerza Michigan State), Moju Bambi (20 let, 216 cm, univerza Texas), Mikalu Bridgesu (21 let, 201 cm, univerza Villanova), Wendellu Carterju Jr. (19 let, 208 cm, univerza Duke), Lonnieju Walkerju (19 let, 196 cm, univerza Miami) in Kevinu Knoxu (18 let, 206 cm, univerza Kentucky). Od evropskih košarkarjev naj bi bila v prvem krogu nabora izbrana le še Francoz Elie Okobo in Nemec Moritz Wagner, v drugem krogu pa Nemec Isaac Bonga, Bošnjak Džanan Musa, Latvijec Rodions Kurucs, Litovec Arnoldas Kulboka ter Ukrajinca Jusuf Sanon in Sviatoslav Mykhailiuk.