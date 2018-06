Liga NBA je v hotelu Grand Hyatt v središču Manhattna za novinarje pripravila pogovore z okrog 20 košarkarji z vrha seznama letošnjega nabora oz. drafta, ki velja za enega najbolj zanimivih v letih. Med prisotnimi igralci je bil tudi Deandre Ayton, ki ga večina ameriških medijev postavlja na prvo mesto nabora.

Ayton, ki je Dončiću že v torek zvečer čestital za osvojitev španskega prvenstva z Real Madridom in mu v sredo ponovno izrazil dobrodošlico v ligi NBA, je v sklopu aktivnosti pred naborom v sredo skupaj z nekaterimi bodočimi zvezdniki NBA kot so Mohamed Bamba, Marvin Bagley III in Jaren Jackson odpravil na jug Manhattna, kjer ima NBA svojo t. i. košarkarsko mesto.

Na seznamu udeležencev medijskih aktivnosti je bil naveden tudi Dončić, vendar pa 19-letni Slovenec do srede popoldne po ameriškem času še ni pripotoval iz Španije, kjer je v torek osvojil državno prvenstvo z Realom. Iz lige NBA so potrdili, da se bo nocojšnjega nabora zanesljivo udeležil.

Giblje se med drugim in petim mestom prvega kroga nabora Slovenski čudežni deček se po zadnjih projekcijah giblje med drugim in petim mestom prvega kroga nabora. Pravico prvega izbora ima ekipa Phoenix Suns, kjer je trener Igor Kokoškov, ki je slovensko reprezentanco lani popeljal do evropskega naslova, drugi bo izbiral Sacramento, tretja Atlanta, četrti Memphis, peti Dallas in tako naprej. Ameriški mediji poročajo, da je Dončić največji evropski zvezdnik po Kristapsu Porzingisu. Latvijec, ki sam ocenjuje, da je Dončić boljši od njega pri isti starosti, je bil leta 2015 četrti izbor ekipe New York Knicks. »Nobenega evropskega fanta ne poznam, ki bi igral na tako visoki ravni kot Dončić,« je za ESPN pred časom povedal Porzingis in dodal, da sam v Dončićevi starosti ni bil nikoli tako konsistenten. Za komentatorja ESPN Kevina Peltona pa je Dončić najboljši obet za ligo NBA od Anthonyja Davisa, centra New Orleans Pelicans, ki je v NBA vstopil leta 2012. Dončič kljub temu verjetno ne bo izbran kot prvi, saj večina pričakuje, da bo Phoenix pravico do prve izbire izkoristil na centru. Ayton je tako najbolj logična izbira, vendar je potrebno upoštevati, da je nabor tržnica, kjer se lahko zgodi še marsikaj pred posameznimi izbori klubov, pa tudi še po opravljenem naboru. Ravno zaradi tega Dončić za pravi kraj selitve iz Madrida ne bo niti nujno izvedel med samim naborom.