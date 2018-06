Uvodni nagovor žreba je pripadel komisarju lige Adamu Silverju, nad katerim prisotni niso bili najbolj navdušeni, saj so že nestrpno pričakovali to, zaradi česar so pravzaprav prišli. Na žrebu vrstnega reda izbora je številko ena prvič v zgodovini dobil Phoenix, ki je po pričakovanjih izbral 220 centimetrov visokega centra z Bahamov DeAndreja Aytona, ki se torej seli v Arizono. Nato pa je že postalo napeto. Drugi je izbiral Sacramento in se odločil za Marvin Bagleyja III (211 cm).

Da bo Atlanta kot naslednja izbrala Dončića je bilo bolj ali manj jasno, tako da je to kot tretja po vrsti tudi storila. S tem je 19-letni Ljubljančan postal najvišje izbrani evropski branilec. Da je nabor tržnica, kjer se lahko zgodi marsikaj že pred posameznimi izbori klubov, se je izkazalo, ko so pred tretjim izborom naznanili dogovor med Atlanto in Dallasom. Luka bo torej v skladu z dogovorom v naslednji sezoni zaigral v Teksasu.

S tem je tudi postal najvišjeuvrščeni Slovenec v zgodovini. Do sedaj se je lahko s tem pohvalil Boštjan Nachbar, ki je bil leta 2005 izbran kot petnajsti. Kot četrtega je Memphis izbral Jarena Jacksona Jr. (211 cm), Dallas pa nato kot petega Traea Younga, ki je s prvo izjavo še enkrat potrdil zamenjavo, o kateri sta se dogovorila kluba.

Izpolnile so se mu sanje »Zelo sem vesel, da sem tukaj. Izpolnile so se mi sanje, kot otrok sem sanjal, da bom nekoč zaigral v NBA,« je uvodoma, še pred naborom dejal Dončić in nato spregovoril tudi o tem, da je v Evropi igral proti in z nekdanjimi NBA igralci ter evropskimi zvezdniki, od katerih se je veliko naučil. Poleg tega je bil jasen, da ne misli izkoristiti možnosti in še eno leto odigrati v Evropi. Tudi s finančnega vidika mu seveda ne bo hudega. Igralcem glede na vrstni red izbora pripada vnaprej določena plača za prva štiri leta. Prvi izbor v prvi sezoni prejme 5,8 milijonov dolarjev, v drugi sezoni 6,9, v tretji 8,1 in v četrti še za dobrih 26 odstotkov več kot v prejšnji. Drugi izbor bo v prvi sezoni dobil 5,2 milijona dolarjev, tretji izbor 4,7, četrti 4,2 in peti 3,8 milijona dolarjev.

Letošnji nabor izjemno pričakovan Nabor, ki v ligi NBA poteka od 1947, je vsekakor mešanica posla in šova. Letošnjega je v neposrednem prenosu prenašala televizijska postaja ESPN, ki je lani z medmrežnimi gledalci zabeležila rekordno gledanost. V primerjavi z letom prej je ta poskočila za več kot 100 odstotkov; nabor 2017 si je v neposrednem televizijskem prenosu v ZDA ogledalo 3,5 milijone gledalcev ali 16 odstotkov več kot leto prej. Letos je bilo zanimanje športne javnosti prav tako izjemno, saj so bili nanj prijavljeni zelo kakovostni igralci, hkrati pa do zadnjih minut pred začetkom prireditve ni bil znan vrstni red izbora igralcev. Nekateri strokovnjaki so bili celo mnenja, da bi lahko letošnja zasedba presegla do zdaj najbolj kakovosten nabor iz leta 2003, na katerem so bili med drugimi LeBron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony in Chris Bosh.

Slovenski košarkarji na naboru lige NBA ime in priimek leto št. na naboru klub -------------------------------------------------------------------- Marko Milić 1997 33 Philadelphia 76-ers Radoslav Nesterović 1998 17 Minnesota Timberwolves Primož Brezec 2000 27 Indiana Pacers Boštjan Nachbar 2002 15 Houston Rockets Sani Bečirović 2003 46 Denver Nuggets Saša Vujačić 2004 27 LA Lakers Beno Udrih 2004 28 San Antonio Spurs Erazem Lorbek 2005 46 Indiana Pacers Uroš Slokar 2005 58 Toronto Raptors Goran Dragić 2008 45 San Antonio Spurs Vlatko Čančar 2017 49 Denver Nuggets Luka Dončić 2018 3 Atlanta Hawks