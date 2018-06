Kot so sporočili z direkcije, bosta dela v vrednosti 1,4 milijona evrov izvedli podjetji Strabag kot vodilni partner in Trgograd kot partner. Pogodbo so podpisali že decembra lani, a so izvedbo del že v razpisu omejili na čas med poletnimi počitnicami, ko na odseku pričakujejo manj prometa.

Dela bodo izvedli v dveh fazah pod popolno zaporo smernega vozišča. Promet bo potekal po drugem smernem vozišču v obe smeri, torej po enem voznem pasu v vsako smer. V zadnji fazi bodo dela potekala še v območju križišča z Brnčičevo cesto.

Možni alternativni poti sta na relaciji iz Črnuč po Dunajski cesti do Ljubljane oz. severne obvoznice ter iz Črnuč po Zasavski cesti na avtocestni priključek Šentjakob in naprej po avtocesti A1 proti ljubljanskemu obroču. Enako velja v obratni smeri.