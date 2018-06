Računsko sodišče je revidiralo poslovanje državne družbe Slovenske železnice (SŽ), natančneje poslovanje matične družbe s svojimi hčerinskimi družbami med leti 2013 in 2014 ter ugotovilo kup nepravilnosti, za katere je odgovorno tako poslovodstvo z Dušanom Mesom na čelu, posredno pa tudi nadzorni svet, ki ga vodi Bojan Brank.

Še zlasti je to problematično zaradi poslovanja družb, ki izvajata obvezno gospodarsko javno službo, to sta Potniški promet in Infrastruktura. Prav ti družbi sta upravičeni do sredstev iz državnega proračuna, ki jih je bilo po podatkih Računskega sodišča zgolj v pregledanih letih za 301 milijon evrov. Za primerjavo, le Potniški promet vsako leto iz državnega proračuna prejme približno 45 milijonov evrov.

Tudi družba Infrastruktura je posle, za katere je dobila denar iz proračuna, prenesla na Železniško gradbeno podjetje, to pa na zunanje izvajalce. Ti so posel izvedli po 668 tisočakov nižji ceni od tiste, kot bi jo Železniško gradbeno podjetje. Drugače, Infrastruktura je za gradbene projekte vzdrževanja javne železniške infrastrukture Železniškemu gradbenemu podjetju plačala vsaj 667.827 evrov več, kot je bilo plačano zunanjim izvajalcem. Mes je pojasnil, da gre večinoma za gradbena dela v sklopu sanacije po žledu. »Reševali smo, kar se je takrat rešiti dalo, zaradi intervencije so bili nekateri posli speljani tako,« je dodal.

Generalni direktor SŽ Dušan Mes je dejal, da se slednje nanaša na na posle Železniškega invalidskega podjetja (ŽIP), ki skrbi za čiščenje vagonov. »Če bi bil razpis in posla ne bi dobil ŽIP, pa bi morali kriti izgubo ŽIP-u zaradi izgube posla. Po naši oceni smo delovali smotrno in gospodarno. Upoštevali niso zgolj evropske direktive, ki še ni bila implementirana v slovensko zakonodajo, »spoh nismo vedeli, da ta direktiva obstaja,« je pripomnil.

»Potniški promet in Infrastruktura sta posle znotraj skupine SŽ sklepali brez izvedbe postopkov javnega naročanja, pri čemer so se neutemeljeno sklicevale na izjeme od uporabe pravil postopkov javnega naročanja, v skupni vrednosti poslov 36.793.769 evrov . Družba SŽ z nadzornimi aktivnostmi ni preprečila navideznih oddaj »notranjih naročil« med odvisnimi družbami v skupini SŽ v skupni vrednosti 5.015.743 evrov ,« so ugotovili revizorji. Teh pet milijonov je bilo prenesenih na zunanje izvajalce, pri čemer je izogibanje pravilom javnega naročanja še zlasti problematično, ker družba ni nikakor preverjala, ali je ponujena cena višja od tiste na trgu.

Tako je krovna družba v vseh letih poslovala s svojimi odvisnimi družbami, toda pri tem ni upoštevala evropskih pravil javnega naročanja, teh pravil pa nista upoštevali niti družbi, ki prejemata državni denar. Sredstva, ki so v sistem prišla iz državnega proračuna in bi morala biti namenjena vzdrževanju javne infrastrukture ter prevozu potnikov, so se nenadzorovano prenašala na druge družbe v skupini, ki se ukvarjajo s tržnimi dejavnostmi.

Dogovori za posel po domače, ustno

Še več: »Na podlagi pogodb o medsebojnem financiranju za leti 2013 in 2014, ki jih je sklenila družba SŽ z odvisnimi družbami, so se javno finančna sredstva iz državnega proračuna, ki jih je prejela odvisna družba za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa, v obliki danih posojil družbi SŽ prenašala na druga področja dejavnosti odvisnih družb,« so zapisali revizorji. Mes pa je dodal, da je obstajal tudi obraten odnos, torej, da so družbe, ki se ukvarjajo s tržno dejavnostjo, posojale denar tistima, ki pridobivata denar iz državnega proračuna, za dogovorjene obresti. Na ta način so »regulirali likvidnost«, je dodal.

Netransparentnosti pri medsebojnem poslovanju pa se tu ne končajo. Revizorji so ugotovili, da so se odgovorni v posameznih družbah za posle med seboj dogovorili kar ustno, nato pa naknadno sestavili in podpisali pogodbo. Tudi primernega notranjega nadzora nad temi medsebojnimi posli ni bilo, navsezadnje pa niti dokumentacije, ki bi dokazovala izvedbo določenih storitev. Krovna družba je medtem plačevala različne obveznosti, čeprav ni razpolagala z dokumentacijo o izvedbi storitev.

Družba se je ukvarjala tudi z dejavnostmi, ki niso v njeni domeni, recimo z upravljanjem z 233 počitniškimi enotami. A tudi vikendov ni oddajala po tržnih cenah in pogojih. Toda, če bi jih želeli odprodati, bi morali hkrati spremeniti Strategijo upravljanja s kapitalskimi naložbami države, ki SŽ trenutno prodajo preprečuje, za vsako prodajo pa potrebujejo tudi soglasje socialnih partnerjev. Vikendi so namreč ostanek prejšnjega sistema.

Okrog 8000 zaposlenim, njihovim družinskim članom, nekdanjim zaposlenim, določenim javnim uslužbencem ter celo zunanjim izvajalcem je omogočala brezplačne vozovnice - a za to ni obstajala nikakršna zakonska podlaga. Mes se s tem ne strinja, saj pravi, da je podlaga v pravilniku ministrstva za infrastrukturo, ki ga bodo sedaj po priporočilih Računskega sodišča spremenili. SŽ so celo - brez javne objave - sklenile časovno in vrednostno neomejeni pogodbi za sponzoriranje dveh društev, in sicer Železničarsko kulturno umetniško društvo Tine Rožanc ter Godbo SŽ. Mes pravi, da pogodbi izvirata iz leta 2011- sam je funkcijo generalnega direktorja nastopil leto kasneje- in da je godba na ta način pridobila 80.000 evrov letno, Tine Rožanc pa 25.000 evrov, a dodal, da bodo pogoje sedaj zaostrili. Tudi sindikatom bo, tako Mes, trda predla. Družbe v skupini SŽ so namreč neposredno financirale svojih ducat sindikatov v višini 87.902 evrov, čeprav tudi za to ni zakonske podlage (le kolektivna pogodba). »Gre za posredno financiranje, ki je urejeno v kolektivni pogodbi. Zaradi tega smo po drugi strani s spremembami kolektivne pogodbe družbi prihranili 131 milijonov evrov, kar ni malo. Vse je torej vprašanje tehtanja, nekje daš, drugje vzameš,« je pojasnil.

Direktorji in člani poslovodstva so bili hkrati direktorji svojih podjetij, ki so bila registrirana za opravljanje konkurenčne dejavnosti SŽ in družb, v vodstvu katerih so ti isti ljudje hkrati sedeli.