Vršič je križišče različnih ciljev

V jeseniškem planinskem društvu bodo veseli celostne ureditve prometa in predvsem parkiranja na Vršiču. Ob tem pa opozarjajo na različne interese, ki obiskovalce pripeljejo na ta prelaz. »Veliko je planincev, ki jim Vršič služi kot izhodišče za različne ture, tu so kolesarji, ki pridejo z ene ali z druge strani. Veliko je obiskovalcev, ki pridejo samo po razgled ali okrepčilo, pa tudi tistih, ki jim prelaz služi zgolj kot cestna povezava do Trente,« našteva Janko Rabič iz Planinskega društva Jesenice in opozarja, da je treba pri snovanju rešitev razmišljati o vseh naštetih. V obeh občinah, ki si delita prelaz, pa opozarjajo, da se je nanj mogoče povzpeti tudi z avtobusom, ki od tega meseca do začetka septembra vozi med Kranjsko Goro (oziroma Ljubljano) in Bovcem večkrat na dan.