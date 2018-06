O tem, kako so se estradniki v klobukih pod okriljem revije Zvezde družili na golf igrišču Smlednik, smo bralce seznanjali prejšnji teden. Tokrat jih obveščamo o tem, da so se le nekaj dni zatem že sestali v preddverju Križank, kjer je revija Suzy gostila VIP-zabavo v slogu Tisoč in ene noči. To v praksi pomeni, da je goste zabavalo nekaj trebušnih plesalk, fotografirali pa so se lahko še s kartonastim izrezkom turškega zvezdnika Buraka Özçivita v naravni velikosti. Nekatere obiskovalke, na primer Danica Lovenjak in tovrstnim prireditvam zadnje tedne vse bolj naklonjena Jerca Legan Cvikl, so se tudi same uniformirale v oblačila ali dodatke z orientalskim pridihom, oglasili pa so se še bolj oziroma popolnoma sproščeno napravljeni starejši gospodje, na primer upokojeni radijski urednik Dragan Bulič, ki si je zagotovil skupno fotografijo z najetimi plesalkami. Strožja stilska navodila so prejeli povabljeni na praznovanje 92. rojstnega dne britanske kraljice Elizabete na sedežu britanskega veleposlaništva, kjer so jubilej s torto v obliki velike zlate krone med drugim slavili televizijska žirantka in v Londonu živeča modna oblikovalka Nika Ambrožič Urbas, profesionalna popotnica Mojca Mavec in gospodarski minister v odhajanju Zdravko Počivalšek. Mimogrede, bonton bo na svoji novi Akademiji za poslovni protokol od januarja v prostorih ljubljanskega hotela Slon poučevala Ksenija Benedetti in po navedbah Nove najela celo kmalu upokojenega voditelja Slavka Bobovnika, ki bo učil nastopanje pred kamero.

Luka Dončić spet našel Anamarijo, Erjavec obupal nad instagramom S kravatami in suknjiči pa tudi sicer pretežno neobremenjeni župan Zoran Janković je te dni v ljubljanskem živalskem vrtu pozdravil prihod severnih jelenov, slabši teden pa ima njegov predvolilni pajdaš Karl Erjavec. Poslanec in minister v odhajanju si je na žalost tisoče sledilcev izbrisal profil na instagramu, ki ga je redno posodabljal v mesecih pred volitvami. Na račun pri mladih priljubljenega družbenega omrežja je najbrž pričakoval kakšen glas komaj polnoletnih volilcev. Tem se, če verjamemo anketam, sicer večinoma ni ljubilo sprehoditi do volišča in tako se je Erjavec zadnje tedne na objavljenih fotografijah držal bolj kislo in se v družbi svojega šnavcerja Luna dosti gibal na prostem. Hišni ljubljenec je obenem tudi osrednji motiv zadnje objavljene fotografije, ki jo je podpisal z besedami »zvesti prijatelj«, potem pa svoj profil izbrisal iz registra. Na omenjenem družbenem omrežju sta se medtem ponovno našla košarkarski prvak Luka Dončić in njegovo zdaj morda ne več bivše dekle Anamarija Goltes. Potem ko je Dončić prejšnji teden nehal slediti njenim objavam in celo objavam profila njunega psa Huga, je konec tedna objavil posnetek, kako zelo pogreša svojega hišnega ljubljenca, s čimer je imel najbrž v mislih tudi njegovo lastnico, ki najverjetneje upravlja pasji instagram profil. Gesta je bila očitno dovolj ganljiva, da sta se vsaj prek instagrama ponovno povezala tudi sprta zaljubljenca.

Filipu Flisarju selili »fačuzi«, Slovenija po horoskopu kozorog Rumeni tisk so sicer bolj pritegnili aktualni nogometaši – ker se je iz kluba Olimpija poslovil hrvaški trener Igor Bišćan, so se v Suzy razpisali o članu klubskega izvršnega odbora Sebastjanu Cimirotiću in ga zaradi nenaklonjenosti Bišćanu razglasili za »strica iz ozadja«, v Lady pa so v dvostranski reportaži zbrali informacije o prihajajočih dopustih naših nogometašev. Ker je Samir Handanović na družbenih omrežjih objavil kos potapljaške opreme, sklepajo, da se bo potapljal, Jan Oblak je v Kaliforniji, Rene Krhin na Mikonosu, še manj zanimivih podrobnosti pa smo izvedeli v odstavku, posvečenem Valterju Birsi, saj so sporočili le, da si bo tudi on najverjetneje privoščil oddih. Nihče od njih se medtem ni znašel na seznamu lepih, a zaradi Buraka spregledanih postavnih Slovencev, ki so ga pripravili v Suzy. Poleg klasično uvrščenih Alena Kobilice, Jureta Koširja in Sebastiana Cavazze so dodali tudi predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, ki se ga zaradi neustavljive privlačnosti menda ne moremo »ne nagledati in ne naposlušati«, zaradi porednega pogleda in nasmeška pa tudi »gajstnega« socialnega demokrata Matjaža Nemca. Niso pozabili na Jana Plestenjaka, ki je bil nedavno v Mariboru. Med strankami mariborskega nakupovalnega centra so, pišejo v Lady, namreč izžrebali gospo, ki se za nagrado ni srečala samo z Burakom, ampak jo je doma obiskal in ji na kitaro zaigral tudi Plestenjak. V štajerski prestolnici medtem prenavljajo stanovanje smučarja Filipa Flisarja in njegove izvoljenke Monike Vuk, pišejo v Novi in tako sta najnujnejše začasno preselila na nov naslov. Med drugim so z žerjavom s terase na vrhu stolpnice selili celo džakuzi, luksuzno masažno kad, ki jo je Slovenija zaradi besednega lapsusa ene od udeleženk resničnostnega šova Ljubezen po domače konec tedna z močno pretiranim navdušenjem preimenovala v »fačuzi«.