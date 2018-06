To pomeni, da bo mladi slovenski zvezdnik Luka Dončić lahko odpotoval na četrtkov nabor lige NBA, ki bo v New Yorku. Dončić, ki je v tej sezoni s Slovenijo osvojil evropski naslov, z Realom pa še evroligo, je na svoji zadnji tekmi za kraljevi klub dosegel osem točk, osem skokov in dve asistenci. S 27 doseženimi točkami je bil najboljši strelec njegov soigralec Rudy Fernandez, ki je zadel šest od devetih metov za tri točke, za predstavo v finalu pa bil nagrajen še z nazivom najkoristnejšega igralca (MVP).

»Sem brez besed. To je bila najboljša sezona v mojem življenju. Po prvi tekmi je Baskonia močno otežila naše delo, a ekipa je stopila skupaj in si s trdim delom priborila ligaški naslov,« je po tekmi dejal Luka Dončić.

»Sem zelo vesel in hkrati ponosen na svoje fante. Za nami je neverjetna sezona, v kateri smo doživeli vse. Osvojili smo prvenstvo in evroligo, za las pa se nam je izmuznil španski pokal. Vse to v sezoni, ko nam nihče ni pripisoval resnih možnosti,« pa je po tekmipovedal trener Reala Pablo Laso.