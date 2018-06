Trener reprezentance Južne Koreje Shin Tae-yong je priznal, da so njegovi igralci namenoma nosili napačne drese, da bi zmedli nasprotnike na svetovnem prvenstvu. Na prijateljskih tekmah proti Senegalu in Boliviji v začetku meseca, so vsi igralci razen dveh, kapetana Ki Sung-yuenga in Heung-Min Sona, na hrbtu imeli napisano napačno ime in številko.

»Sploh za Zahodnjake je značilno, da zelo težko razlikujejo med Azijskimi obrazi, zato smo se odločili za to potezo,« je na tiskovni konferenci dejal trener Tae-yong.