Pred današnjimi tekmami petega dne svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji so ljubitelji statistike izbrskali izredno zanimiv podatek. Prvič v zgodovini mundialov se je namreč dogodilo, da petkratni svetovni prvaki Brazilci, štirikratni Nemci in dvakratni Argentinci na uvodnih obračunih niso dosegli zmage. Od omenjene trojice, ki na največjem športnem dogodku na svetu sicer skupaj nastopa že 16., jo je najslabše odnesla Nemčija, ki je z 0:1 klonila proti Mehiki, medtem ko je Brazilija z 1:1 remizirala proti Švici, Argentina pa z enakim izidom proti Islandiji. Medtem v Rusiji na prvih štirinajstih obračunih še vedno ni bilo takega, ki bi se končal z najbolj nepriljubljenim izidom 0:0. V skupini G je danes Anglija z 2:1 ugnala Tunizijo, Belgija pa s 3:0 Panamo. Uspešni so bili še Švedi, ki so v skupini F z 1:0 porazili Južno Korejo.

Kazalo je, da bo Tunizija Angležem že v uvodu zagrenila življenje na svetovnem prvenstvu. A nato je prišel Harry Kane in v 91. minuti zadel za 2:1. Napadalec Tottenhama je zadel že na začetku obračuna, ko je v 11. minuti kronal začetno ofenzivo Anglije. Soigralce je v neprijeten položaj deset minut pred koncem polčasa spravil Kyle Walker, ki je v kazenskem prostoru nespametno ob sicer nenevarni akciji z roko v glavo udaril Fakhreddina Bena Youssefa. Iz enajstmetrovke je zadel Ferjani Sassi in kazalo je, da se Angležem ne bo uspelo pobrati. V drugem polčasu so pritiskali, a so bili nenevarni. Do sodnikovega podaljška in Harryja Kana. Ob tem dodajmo, da od leta 1990 Anglija v svojih vrstah ni imela posameznika, ki bi na katerem od svetovnih prvenstev skupno dosegel več kot dva gola.

»Vedeli smo, da na svetovnem prvenstvu ne bo lahkih tekem. Izjemno zadovoljen sem s potrpežljivostjo, ki jo je pokazalo moje moštvo. Po golu Mertensa smo si močno oddahnili,« Roberto Martinez ni skrival veselja nad potekom tekme. Selektor Paname Hernan Dario Gomez kljub neuspehu ni bil pretirano razočaran. »S porazom ne moreš biti nikoli zadovoljen. A nismo prikazali slabe igre, zato sem igralcem v slačilnici čestital in jim dejal, da so se dostojanstveno borili.«

Švedi prvič po 60 letih

Včerajšnji dan se je za okoli 150 švedskih navijačev začel s solzami, saj so zaradi težav z osebjem odpovedali čarterski let družbe Maleth Aero iz Stockholma v Nižni Novgorod. A bržkone se je tudi končal s solzami, le da tokrat tistimi sreče. Njihovi ljubljenci so namreč ugnali Južno Korejo in prvič po letu 1958 zmagali na uvodni tekmi mundiala. Po 12 letih odsotnosti s svetovnih prvenstev so nogometaši selektorja Janneja Anderssona dominirali proti azijskemu predstavniku in si pripravili nekaj lepih priložnosti, a zadeli šele v drugem polčasu zaradi najstrožje kazni. V 65. minuti je namreč Min Woo Kima v kazenskem prostoru podrl Viktorja Claessona, glavni sodnik Joel Aguilar iz Salvadorja pa je po ogledu posnetka pokazal na belo točko. Zanesljiv izvajalec je bil kapetan Andreas Granqvist. Južna Koreja tako nadaljuje slab niz na svetovnih prvenstvih, saj že šest zaporednih tekem ne pozna zmage. Nazadnje je bila uspešna leta 2010, ko je ugnala Grčijo.

»Ustvarili smo si kar nekaj lepih priložnosti in prepričan sem, da bomo v nadaljevanju turnirja učinkovitejši. Dejstvo, da je bil najboljši posameznik Južne Koreje njihov vratar, pove veliko. Naša zmaga ima zaradi remija med Nemčijo in Mehiko še večjo veljavo,« je bil presrečen švedski selektor Janne Andersson. Južnokorejski Shin Taeyong je glavno razliko med moštvoma videl v moči nogometašev. »V drugem polčasu smo popravili nekaj stvari, a je bila Švedska boljša. Izmed vseh moštev na svetovnem prvenstvu so Švedi med najvišjimi in fizično najbolje pripravljenimi, kar so znali izkoristili.«