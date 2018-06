Brazilci so v prvem polčasu zelo hitro vzpostavili značilno kombinatorno igro, prvo priložnost pa so si pripravili v 12. minuti, ko je po daljši akciji Paulinho najprej ukanil svojega čuvaja, a nato s ponesrečenim strelom meril mimo desne vratnice. Osem minut kasneje je Coutinho svojemu soigralcu pokazal, kako se stvari streže in z zavitim strelom s kakšnih dvajsetih metrov zadel za 1:0 s pomočjo leve vratnice.

Tekma se je zatem povsem umirila, Brazilci so se očitno zadovoljili z minimalnim vodstvom, Švicarji pa niso imeli prave ideje, kako zapretiti na drugi strani. Edini omembe vreden poizkus do konca polčasa je prišel v sodnikovem dodatku, ko je po izvedbi kota brazilski branilec Thiago Silva z glavo meril čez gol.