Na tekmah v skupinah C in D so gledalci videli kar pet enajstmetrovk, od tega sta bila dve dosojeni s pomočjo tehnologije VAR. Učinkoviti so bili trije igralci, zapravila pa sta jih zvezdnik Messi za Argentino in Cuevo za Peru, ki je žogo poslal pod oblake. S pomočjo tehnologije golove črte so priznali zmagoviti gol Francije proti Avstraliji.

Messi eno uro v slačilnici

Potem ko je Lionel Messi zastreljal enajstmetrovko za Argentino proti Islandiji, se je kar eno uro ves skrušen zadržal v slačilnici. Ko je stopil pred novinarje, se je ograja skoraj podrla. »Ker sem zastreljal kazenski strel, prevzemam odgovornost in krivdo za remi. Žal mi je, da je ta trenutek odločil tekmo. Moramo dvigniti glave in najti pot, da premagamo Hrvaško. Islandija se je branila, a mi enostavno nismo bili dovolj kakovostni,« je skrušen izjavil Lionel Messi. Že je postal tarča posmeha, saj je zastreljal štiri od zadnjih sedmih kazenskih strelov za Barcelono in Argentino. Vsi so pričakovali, da se bo podal v strelski lov za Portugalcem Ronaldom, ki je zabil tri gole veliko kakovostnejši Španiji. Medtem ko je Ronaldo brezhibno realiziral kazenski strel proti enemu najboljših vratarjev na svetu, Špancu Davidu De Gei, ga je Messiju ubranil Islandec Hannes Haldorsson, ki takrat, ko ne igra nogometa, režira reklame ter kratke in dokumentarne filme, tudi promocijski spot za islandsko pesem na Evroviziji leta 2012. »Obramba enajstmetrovke ni bila naključna. Ogledal sem si veliko posnetkov, kako Messi strelja enajstmetrovke, zato sem se lahko postavil v njegovo glavo in razmišljal kot on. Pričakoval sem strel v desno,« je povedal 34-letni vratar danskega Randersa, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme.

Kar desetina izmed 332.000 prebivalcev Islandije je bila na tekmi v Moskvi. Islandski načrt do prve točke v premiernem nastopu na svetovnih prvenstvih, ki ga je skoval zobozdravnik, kar je poklic selektorja Heimirja Hallgrimssona, je deloval do popolnosti. Bili so kompaktni in nepopustljivi ter pokazali, kako s kolektivno igro, ki ji je dirigiral kapetan Aron Gunnarsson, onemogočiš Messija. Na vsakem korak je bil obkrožen s tremi islandskimi igralci in brez prostora za akcijo. Očitno ima v ekipi Argentine le Messi pravico, da strelja na gol, ostali smo mu morali žogo podajati, čeprav so bili v boljšem položaju. Ker iz enajstih strelov, kar je rekord na svetovnih prvenstvih, ni dosegel zadetka, je frustracija Messija popolna. »Na naslednjih dveh tekmah bomo morali v napadu igrati raznovrstneje. Igralce moram prepričati, da lahko premagamo vsakega tekmeca,« je povedal selektor Argentine Jorge Sampaoli.