Hrvati v tradicionalno kockasti, rdeče-beli opravi so v tekmo vstopili samozavestno, z željo po zgodnjem zadetku. Prvi omembe vreden strel je prišel z nog Ivana Perišića, ki ga je zaposlil Mario Mandžukić, a je bil njegov zavrtinčen poizkus z roba kazenskega prostora Nigerijcev odmerjen nekoliko previsoko. Osem minut kasneje, v 22. minuti je morala po seriji predložkov prvič na tekmi resneje posredovati tudi hrvaška obramba.

V tem obdobju je Hrvaški pojenjala uvodna premoč, vendar Nigerijci z izjemo Victorja Mosesa in Johna Obija Mikela niso imeli razpoloženih igralcev. Ko je nato v 32. minuti Mandžukić s prsmi spustil žogo za strel Anteja Rebića, je bila žoga sicer blokirana, a odbita v kot, po katerem so naši južni sosedje z nekaj sreče prišli do prvega zadetka. Z glavo je meril Mandžukić, avtogol pa je dosegel nesrečni Oghenekaro Etebo.