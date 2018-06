Četrtfinalisti evropskega prvenstva Islandci so od prvih minut srečanja dali vedeti, da bo to čvrsta, moška tekma. Argentina je prišla do prve priložnosti v osmi minuti po prostem strelu, ko je žoga švignila mimo vseh in za las mimo desne vratnice islandskih vrat. Le dve minuti kasneje je bilo vroče pred vrati južnoameriške zasedbe, fantastično priložnost je zapravil Birkir Bjarnason.

Odprta, v napad usmerjena predstava obeh ekip je s prvim zadetkom postregla že v 17. minuti, ko se je po prejeti podaji v prostor ob islandski obrambi imenitno znašel Sergio Aguero. Žogo si je namestil na levico in zabil neubranljivo v desni zgornji kot. Vodstvo Argentine je zdržalo štiri minute, ko se je v 23. minuti pokazalo, da imajo modro-beli kar nekaj težav v obrambi. Zmedo pred vrati Wilfreda Caballera je znal za izenačenje izkoristiti Alfred Finnbogason (1:1), ki je s tem dosegel prvi islandski zadetek na svetovnih prvenstvih.