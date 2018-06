Po tem, ko so Francozi danes stežka premagali Avstralijo, sta se v skupini C pomerila še Danska in Peru, ki je bolj podjetno otvoril tekmo in bi moral že v tretji minuti imeti enajstmetrovko, a ta ni bila dosojena. Deset minut kasneje je kot prvi na srečanju nevarno z levico sprožil André Carrillo. Močan strel v daljši kot je zanesljivo obranil Kasper Schmeichel. Hitra in kombinatorna igra Perujcev ni prinesla novih priložnosti vse do zaključka prvega polčasa, ko so si sodniki znova ogledali situacijo iz kazenskega prostora s pomočjo videotehnologije.

Christian Cueva, nad katerim je bil storjen prekršek, je v sodnikovem dodatku z bele točke žogo poslal čez gol. Ob odhodu z igrišča na odmor so ga soigralci tolažili, kaj kmalu pa bi se jim lahko odkupil v 57. minuti, ko je odlično prodiral in nesebično podal do Edisona Floresa, ki se je kar malce osmešil s ponesrečenim poizkusom iz zares imenitnega položaja.