Zaključni piknik, ki ga sodelavci iz mehanične delavnice enega od podjetij z Biča v obdobju pred dopusti pripravljajo že več let zapored, se je v soboto popoldne sprevrgel v tragedijo. Na športnem igrišču v Poljanah pri Mirni Peči se je okoli 18.30 nogometni gol tako prevrnil na 28-letnika, da je ta umrl na kraju dogodka. Kljub hitremu prihodu reševalcev mu ni bilo več pomoči.

Z bratom brcal žogo

Priljubljen rekreacijski prostor tik ob gozdu in le lučaj stran od nekdanje hitre ceste med Novim mestom in Trebnjim večinoma z lastnimi sredstvi in močmi od leta 2004 urejajo domačini oziroma člani Športnorekreativnega društva Poljane. Na več mestih so nameščene table z napisom Uporaba na lastno odgovornost. Z asfaltnim igriščem za košarko in nogomet, baliniščem, otroškimi igrali, lično brunarico in klopmi ponuja prijeten prostor za srečanja.

V soboto po 15. uri, ko so končali s službo, so se tam začeli zbirati zaposleni iz mehanične delavnice. »Kakšnih dvajset nas je bilo. Že tradicionalno se vsako leto dobimo na pikniku in se poveselimo pred dopusti. Res je bilo lepo, dokler se ni zgodila tragedija,« nam je pripovedoval eden od sodelavcev nesrečnega Alena F. »Alen je z bratom, ki je tudi zaposlen pri nas, brcal žogo. Sam nisem videl, kaj se je zgodilo, saj sem sedel za mizo s hrbtom obrnjen proti golu. Naenkrat sem slišal, ko so vpili: 'Rešilca, rešilca!' Menda se je Alen z rokami obesil na gol, ta pa se je nanj prevrnil in ga močno udaril v glavo. Takoj je bil mrtev,« je s tresočim glasom pripovedoval njegov sodelavec.