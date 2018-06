V Murski Soboti je zaradi velikega naliva, zalilo podvoz v Cankarjevi ulici. V naraslo vodo se je zapeljal voznik osebnega vozila in obstal v vodi. Gasilci so iz poplavljenega podvoza izvlekli eno osebno in eno reševalno vozilo.

Že v sredo popoldne se je močna nevihta premikala z Dolenjske preko Posavja in Štajerske proti Koroški in povzročila kar nekaj težav.

Danes bo pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo ponekod v notranjosti Slovenije občasno še rahlo deževalo. Popoldne bo suho, na Primorskem se bodo oblaki trgali. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 26 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje.

V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo ponekod na jugu možna kakšna kaplja dežja. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.

V soboto bo na vzhodu spremenljivo do pretežno oblačno. Drugod bo delno jasno, popoldne pa bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami ali nevihtami. Jasno bo ostalo na Primorskem, kjer ploh ne bo. Ponekod bo še pihal severovzhodnik. V nedeljo bo po deloma jasnem jutru spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

V naslednjih dneh je zaradi lokalno močnih nalivov v preteklih dneh in napovedanih padavin povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v osrednji in vzhodni Sloveniji. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije, so sporočili iz Geološkega zavoda Slovenije.