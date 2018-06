Ne samo Britanci, ki so spremljali današnjo vrnitev predloga brexitskega zakona iz lordske v poslansko zbornico – lordi so ga oplemenitili s kar petnajstimi dopolnili – tudi poslanci so bili zmedeni, ko je bilo glasovanje o glavnem dopolnilu mimo. To je zahtevalo, da ima poslanska zbornica končno besedo o brexitskem sporazumu, ki ga bo konservativna vlada Therese May iztržila v pogajanjih z EU. Ko je večina od 324 poslancev glasovala proti dopolnilu, 298 pa zanj, sta oba tabora, tako »brexitski fanatiki« kot »uničevalci brexita«, to razglašala za svojo zmago.

Še hujša brexitska zmešnjava Vlada se je izognila porazu pri tem ključnem dopolnilu tako, da je uporniškim poslancem v konservativni stranki obljubila, da bo poslanska zbornica glasovala o brexitskem sporazumu, če ta poslancem res ne bo všeč. Eden od upornikov je dejal: »Vlada se ni zlomila, se je pa zelo zvila.« Namesto za dopolnilo o glasovanju o brexitskem sporazumu je večina poslancev glasovala o obljubi vlade, da bodo glasovali o tem sporazumu, ko bo podpisan. Če bo izpolnila obljubo. Brexitska zmešnjava po tem glasovanju ni nič manjša, kvečjemu večja. Problema niso rešili, ampak samo odložili. Najnovejši brexitski dvoboj se je v bistvu končal z remijem. Če bi se po jutru res dan poznal, Mayevi in brexitirjem ni kazalo dobro. Bilo je v znamenju zelo odmevnega odstopa državnega sekretarja za pravosodje Phillipa Leeja. To je bil prvi odstop katerega člana vlade, ki ga je sprožil brexit. Še bolj odmevni kot sam odstop pa so bili razlogi zanj. Glavni je bil prav vladno nasprotovanje dopolnilu lordske zbornice k predlogu brexitskega zakona, po katerem bi morala poslanska zbornica glasovati o vladnem sporazumu z EU. Po mnenju Phillipa Leeja to vladno nasprotovanje »krši temeljna načela človekovih pravic in suverenosti parlamenta«. Tako kot milijone Britancev tudi Leeja skrbijo ekonomske posledice odhoda iz EU. Lee, ki je bil proti brexitu, pravi, da se je brexit izkazal za nekaj veliko bolj zapletenega, kot je sprva kazalo, pa tudi, da je sedanji pristop vlade k brexitu neodgovoren.

Zadržanje ali podaljšanje ali preklic petdesetega člena Velika Britanija bi po njegovem morala »zadržati ali podaljšati ali preklicati 50. člen, s katerim je uradno sprožila odhod iz EU, in razpisati nov referendum, ko bo brexitska pot ministrov jasna«. Kaj vse je s tem povedal! In kako je navdušil nasprotnike brexita, ki ocenjujejo, da je bil Leejev odstop pomemben za njihove zahteve po novem referendumu, na katerem bi Britanci odločali o tem, ali naj zapustijo EU na podlagi vladnega sporazuma z Brusljem ali pa ostanejo v EU. Rekel je tudi, da se ne more strinjati z vlado »v trdnjavi svobode, svoboščin in človekovih pravic, kar vse je naš parlament«. Dvodnevno razpravo v poslanski zbornici je začel minister za brexit David Davis, ki je agresivno dejal, da lordi ne bi smeli spodkopati britanskega odhoda iz EU. Trdil je, da bi, če bi parlament dobil pravico nadzora nad brexitom, zvezal roke ministrom in vodil v slabo kupčijo za Britanijo.