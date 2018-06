Konservativni lord Nigel Lawson, ki je bil prvi predsednik uradne probrexitske organizacije Vote Leave (Glasujte za odhod), že veliko let živi na razkošnem posestvu v Franciji. Tam ga nič ne boli glava zaradi ugotovitev, ki so jih zdaj zapisali visoki državni uradniki; da bo v Britaniji, če bo zapustila EU brez sporazuma, po dveh tednih primanjkovalo zdravil, goriva in hrane, pa tudi da bodo luko Dover zaprli že prvi dan.

Evropo ljubi iz Francije

Malo pred brexitskim referendumom je leta 2016 dejal, da »ljubi Evropo in da zato živi v Franciji«. Kljub tej ljubezni je udobno idilično življenje na francoskem podeželju začasno prekinil, da bi vodil organizacijo Glasujte za odhod, ki je imela blagoslov vlade. Probrexitsko kampanjo je vodil samo na začetku. Zaradi prepirov v vodstvu se je po dveh mesecih umaknil.

Goreče privržence, pa tudi nasprotnike brexita pa je te dni razkačila vest, da je lord zaprosil francoske oblasti za »carte de séjour«, ki prinaša status zakonitega rezidenta v Franciji. Oboji ga razglašajo za hipokrita. Sam zatrjuje, da ne bo zaprosil za francosko državljanstvo, pa tudi, da ga ne skrbi njegov status v Franciji po brexitu. Da ne? Drugi Britanci, ki živijo v Franciji, Španiji in drugod po EU z veliko manj denarja kot milijonar Lawson, so v skrbeh. Nasprotniki brexita ga razglašajo za hinavca, ki je »naredil vse za to, da bi osvobodil Britanijo od domnevnih bruseljskih verig, medtem ko je sam še naprej živel v razkošni vili na idiličnem francoskem podeželju«. V pogovoru za časnik Connexion, namenjen angleško govoreči skupnosti v Franciji, so ga spraševali, ali ga skrbi prihodnji mejni nadzor med Britanijo in EU. V Bruslju namreč pričakujejo, da bodo novi britanski modri listi Otočanom prinesli dolgo čakanje v vrsti na mejah, ne pa »povečali popotniško svobodo«, kot napoveduje otoška vlada.

»Nisem kdo ve kako dobro obveščen o tem, a ker živim v Franciji, nisem pretirano zaskrbljen. Utegne priti do nekaj birokratskih preprek, ki so nadležne, a mislim, da to ne bo resen problem. Poznam Američane, ki različno dolgo časa živijo v Franciji in mislijo, da so te zadeve povsem sprejemljive.« Zdravstveno varstvo po brexitu najbolj skrbi starejše Britance, ki živijo v EU. Njega ne – ima privatnega. »Upam, da Britanci, ki živijo po EU, ne bodo imeli (pre)velikih problemov,« je še dodal. Dejstvo je, da zdaj nimajo nobenih. Ocenil je, da se bosta Britanija in EU dogovorili glede izseljencev in varnostnih zadev. Trgovinskega sporazuma ne pričakuje ob ločitvi, ampak kasneje, ko se bodo strasti, ki jih ta prinaša, ohladile.

Uspeh brexita je po njegovem odvisen od sposobnosti vlad. Britaniji bo v primeru sposobnih vlad brexit koristil v prihodnosti. V nasprotnem primeru pa bodo Britanci nasankali. Nič od tega ni omenjal pred referendumom. Protibrexitska skupina izseljencev Ostanimo v Franciji skupaj pravi, da bi morali Francozi zavrniti Lawsonovo prošnjo za stalno bivališče zaradi njegove vloge v brexitski kampanji, s katero je pomagal »uničiti življenja na tisoč britanskih izseljencev v Franciji«.