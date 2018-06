Vodja iranske agencije za jedrsko energijo Ali Akbar Salehi je napovedal odprtje centra za izdelovanje novih centrifug za bogatenje urana, Iran bo tudi povečal zmogljivosti za proizvodnjo urana heksaflurida (UF6), ki je ključna sestavina za bogatenje. Iranski vrhovni voditelj ajatola Hamenej je dejal, da je priprave odredil za primer, če bi jedrski sporazum, od katerega so ZDA odstopile, dokončno propadel. Nemčija, Francija, Velika Britanija, Kitajska in Rusija kot sopodpisnice si sicer prizadevajo, da bi obstal, a iščejo način, kako svoja podjetja, ki sodelujejo z Iranom, zaščititi pred ameriškimi sankcijami. Številna so se poslom že začela odpovedovati. Na turneji po Berlinu, Londonu in Parizu je medtem izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki države prepričuje proti jedrskemu sporazumu. V ponedeljek je v Nemčiji dejal, da lahko Iran s svojo dejavnostjo sproži nov begunski val v Evropo, danes pa se je na napoved Teherana o mogoči bogatitvi urana odzval z besedami, da mu ne bodo dovolili izdelave jedrskega orožja. Izraelski minister za obveščevalno službo Israel Katz je ob tem napovedal, da bo mednarodna koalicija pod vodstvom ZDA Iran najprej posvarila, nato pa vojaško napadla, če bo nadaljeval bogatenje urana.