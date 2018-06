Med udeleženkami svetovnega prvenstva v Rusiji bo tudi štirimilijonska Panama, ki bo prvič v zgodovini nastopila na tem tekmovanju. Panama je svojo nogometno pravljico spisala po zaslugi izkušenega kolumbijskega selektorja Hernana Daria Gomeza. Dvainšestdesetletni strateg se je uveljavil kot specialist za uvrščanje na svetovno prvenstvo, saj mu je pred prihodom na panamsko klop to uspelo tako s Kolumbijo (1998) kot z Ekvadorjem (2002), zdaj pa se je tudi sodelovanje s Panamo izkazalo kot zadetek v polno.

A pot Paname do mundiala ni bila preprosta. Potem ko je reprezentanca v četrtem krogu kvalifikacij konfederacije Severne Amerike, Srednje Amerike in Karibov (Concacaf) zasedla drugo mesto in napredovala, jo je v petem čakalo veliko dela. Tam ji je namreč vse do zadnjega kroga kazalo slabo, saj nikoli ni bila na katerem izmed prvih treh mest, ki prinašajo avtomatično uvrstitev na SP. Nato pa je na ključni tekmi s Kostariko po preobratu in spornem golu slavila z 2:1, obenem pa zaradi nepričakovanega poraza ZDA proti Trinidadu in Tobagu zasedla končno tretje mesto (13 točk), za Kostariko (16) in Mehiko (21).

»To je eden najbolj fantastičnih dogodkov v mojem življenju, pomemben dosežek za Panamo in vesel trenutek tudi zame, saj predstavlja uresničitev sanj,« je bil vesel selektor Hernan Dario Gomez, ki je še tretjo reprezentanco popeljal na SP. Država je slavila zgodovinsko uvrstitev na svetovno prvenstvo, dosežek pa je prepoznal tudi predsednik Juan Carlos Varela, ki je 11. oktober razglasil za državni praznik. »Glas ljudstva je bil uslišan. Proslavite ta zgodovinski dan s Panamo. Jutri bo državni praznik,« je po uvrstitvi na SP na twitterju zapisal Varela.

Panamski nogometaši so se na mundial prebili z izkušeno zasedbo, saj je bila povprečna starost ekipe, ki je nastopila v kvalifikacijah, 29,4 leta, kar je največ med vsemi reprezentancami, ki so si zagotovile mesto na prvenstvu. Selektor Hernan Dario Gomez je v ekipo za SP uvrstil kar deset igralcev, ki so starejši od 30 let – najstarejša sta Felipe Baloy in Blas Perez (oba 37) – izbran pa je bil tudi najstnik, 19-letni Jose Rodriguez. Panama bo v Rusiji nastopila povsem razbremenjeno, saj se zaveda, da nima velikih možnosti za napredovanje. V skupini G želi v družbi Belgije, Anglije in Tunizije pokazali gledljiv nogomet in pustiti dober vtis:

»Radi bi se predstavili kot profesionalno moštvo z dobrimi igralci, obenem pa pokazali, da se nogomet v naši državi razvija in dviga na višjo raven, ne sicer najvišjo, vendar dovolj, da smo konkurenčni. Morali bomo biti tudi čustveno stabilni, saj bo to naš prvi nastop na SP, igralci bodo živčni, saj bodo pred največjim izzivom svojih karier, za to pa bo morala ustrezno poskrbeti naša tehnična ekipa,« je pojasnil Eduardo Vaccaro, generalni sekretar panamske nogometne zveze. Panama je v tem koledarskem letu odigrala štiri pripravljalne tekme. Najprej je zabeležila poraza proti Danski (0:1) in Švici (0:6), nato premagala Trinidad in Tobago (1:0), za konec pa igrala neodločeno proti Severni Irski (0:0). Njen zadnji tekmec pred SP bo Norveška.

Nogometna Panama v številkah Število prebivalcev: 4,1 milijona Zveza ustanovljena: 1937 Število nastopov na svetovnih prvenstvih: 0 Največji uspeh: uvrstitev na SP Uvrstitev na lestvici Fifa: 55. mesto Tržna vrednost ekipe: 9,4 milijona evrov Najdražji nogometaš: Anibal Godoy – 800.000 evrov Kapetan: Roman Torres Povprečna starost ekipe: 29,4 leta Pot do SP: tretje mesto v skupini konfederacije CONCACAF Tekmeci v predtekmovalni skupini C: Belgija, Anglija, Tunizija

Zvezdnik: Roman Torres V panamski reprezentanci ima eno od osrednjih vlog 32-letni kapetan Roman Torres, ki igra na položaju osrednjega branilca. Robustni 188 centrimetrov visoki in 88 kilogramov težki veteran je za Panamo debitiral leta 2005 in na 106 tekmah dosegel 10 golov. V svoji karieri se je že večkrat izkazal v ključnih trenutkih. Tako je decembra leta 2016 v finalu ameriške lige MLS zadel odločilno enajstmetrovko, s katero je Seattle osvojil svoj prvi naslov, nato pa oktobra 2017 na zadnji kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na SP proti Kostariki dosegel zmagoviti gol.