»Veliko posameznih letalskih družb je že vključenih v boj proti trgovini z ljudmi,« je na zasedanju združenja v avstralskem Sydneyju dejal pomočnik direktorja za zunanje odnose Tim Colehan. Ob tem je dodal, da doslej ni bilo pobude, ki bi obsegala celotno letalsko industrijo.

Nove smernice mednarodnega združenja IATA med drugim vključujejo 17 vprašanj, kako prepoznati sumljive primere in ravnati z žrtvami trgovine z ljudmi po pristanku ter s storilci kaznivega dejanja. Prav tako smernice predvidevajo izobraževanje in usposabljanje članov posadke za tovrstne primere.

»Člani posadke, ki s potniki preživijo tudi po več ur, so v enkratnem položaju, da prepoznajo še tiste najmanjše znake in obnašanja, ki bi lahko nakazovala na tihotapljenje ljudi,« so prepričani pri mednarodnem združenju IATA.