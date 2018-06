Moški, ki so želeli poskrbeti za kontracepcijo, so trenutno omejeni na kondome, ki včasih počijo, in vazektomijo, ki je včasih dokončna. Znanstveniki pa želijo z novo metodo moškim ponuditi dodatno opcijo. Ta mesec se namreč pričenja klinično testiranje novega kontracepcijskega izdelka, ki je namenjen moški.

Gre za poseben gel iz kombinacije sintetičnega hormona progesteron Nestoron in snovi, ki skrbi za povečevanje testosterona. Gel si mora moški vsak dan vtreti v rame. Nestoron nato zajezi proizvodnjo sperme, dodatni testosteron pa naj bi odpravil morebitna hormonska neravnovesja.

Raziskovalci bodo v sklopu preiskave beležili uspešnost gela pri preprečevanju nosečnosti in pazili na pojavljanje morebitnih neželenih stranskih učinkov. Raziskava bo sprva potekala v ZDA, nato pa se bo razširila še na Veliko Britanijo, Italijo, Švedsko, v Čile in Kenijo. Dosedanji poizkusi so sicer pokazali, da kontracepcijski gel proizvodnje spermijev ne zaustavi za stalno, stranski učinki pa so ob visoki uspešnosti domnevno minimalni. Kljub temu bo do odobritve tega kontracepcijskega sredstva moralo miniti še več let preiskav in analiz rezultatov. Zaključek kliničnega testiranja je namreč predviden za september leta 2021.