Na podlagi včerajšnjih predčasnih državnozborskih volitev se bo na Šubičevo 4 v Ljubljani vselilo devet strank. Med njimi bo LMŠ edina povsem nova stranka v državnem zboru, Jelinčičeva SNS pa se po sedemletni odsotnosti vrača na državno prizorišče. Poleg strank, ki jim je uspelo priti v državni zbor, so volilci nekaterim strankam namenili javno financiranje ob dosegu vsaj odstotka podpore, ki upravičeni stranki prinaša od 70 do 130 tisoč evrov letno.

Poleg državnozborskih strank, ki so uspele preseči 4-odstotni prag, bodo v tem mandatu državno financiranje prejele še SLS (2,63 odstotka), Piratska stranka Slovenije (2,15 odstotka), Dobra Država 8 (1,53 odstotka) ter Andrej Čuš in Zeleni Slovenije (1,07 odstotka). Višina sredstev, ki jih prejemajo posamezne stranke, je sicer sestavljena iz dveh postavk. Vsaka od upravičenih strank lahko računa na 25 odstotkov fiksnega deleža zneska, preostalih 75 odstotkov pa je odvisnih od števila glasov volilcev. Letni proračun za financiranje strank skupno znaša 2.537.147 evrov.

Med prejemnice državnega financiranja sta se letos po novem vpisali stranki Dobra Država ter Andrej Čus in Zeleni Slovenije, brez financiranja pa je ostala Pozitivna Slovenija, ki tokrat ni kandidirala. V zadnjem mandatu je največ javnih sredstev prejela SLS (11.215,33 evra), sledila ji je Pozitivna Slovenija (11.215,33 evra), SNS (8.370,96 evra) in Piratska stranka Slovenije (6.982,92 evra). SLS bo v tem mandatu torej upravičena do nekoliko manjšega deleža sredstev, Pirati pa so svojo »plen« povečali.