Na včerajšnjo volilno nedeljo se je na volišča odpravila malo več kot polovica volilnih upravičencev, slabih 52 odstotkov. Volilna udeležba je bila skoraj enaka kot na volitvah pred štirimi leti, ko je bila najnižja dotlej. Četrtina tistih, ki so glasovali na tokratnih državnozborskih volitvah, je svoj glas oddala stranki SDS Janeza Janše. Drugouvrščena Lista Marjana Šarca je dobila polovico manj glasov. Sledijo SD, SMC in Levica pa NSi. Presenečenje tokratnih volitev je Stranka Alenke Bratušek, ki se je z dobrimi 5 odstotki glasov zanesljivo uvrstila v parlament in celo prehitela DeSUS. Še večje presenečenje je SNS Zmaga Jelinčiča, ki je v nasprotju z napovedmi prestopila parlamentarni prag. Skupno se je tokrat v državni zbor uvrstilo devet strank, kar je največ v dosedanji zgodovini slovenskega parlamentarizma.

Kakšna bo koalicija?

Kakšna bo nova vladna koalicija, za zdaj ni jasno. Prvi bo priložnost, da sestavi novo vlado, dobil predsednik zmagovalne stranke. Predsednik republike Borut Pahor je tako napovedal že pred časom, včeraj pa je potrdil to svojo namero. Predsednik zmagovalne SDS Janez Janša je včeraj pozval vse stranke, ki so se uvrstile v parlament, naj že danes, na povolilni ponedeljek, pridejo na pogovore o koaliciji. V svojem povolilnem nagovoru je Janez Janša dejal, da so vrata njihov stranke odprta za pogovore o koaliciji z vsemi. Dobrodošli so vsi, ki so pripravljeni delati dobro za Slovenijo. »Pripravljeni smo se resno pogovarjati na osnovi programa,« je dejal Janša. »Prinesite s sabo programe, da se čim prej začnemo pogovarjati o realnih problemih.«

»Vso srečo pri sestavljanju koalicije,« je Janši sporočil predsednik drugouvrščene Liste Marjana Šarca. Če se bodo vsi držali izjav, ki so jih dajali pred volitvami, pričakuje, da bo vlado sestavljal on, ne pa Janša. Vsekakor bodo v LMŠ držali obljubo, da ne grejo v vlado s SDS, je zatrdil Šarec. Kar zadeva pogovore z Janšo, je Šarec dejal: »Mi ne bomo klicali prvi, bomo pa počakali klic.« S tem je tudi nehote nakazal, kako utegne biti prihodnje dni in zakaj bodo pogovori o koaliciji trajali tako dolgo.

Dejan Židan, predsednik tretjeuvrščene SD, možnosti za sodelovanje v koaliciji s SDS, tako imenovani rdeče-črni koaliciji, ne vidi. »Možna bi bila kombinacija SD in NSi, kaj drugega pa ne,« je izjavil Židan in že s tem v svoji stranki povzročil kar nekaj privzdignjenih obrvi. Kot pravijo neuradni viri, dokler je bila predsednica stranke Ljudmila Novak, bi takšno stališče morda še šlo skozi, z novim vodstvom NSi pa nikakor ne.

Dosedanji predsednik vlade in predsednik SMC Miro Cerar o prihodnjih potezah včeraj ni bil določen. Napovedal je, da bo čestital Janši za zmago, »od tu naprej pa počakajmo, kaj bodo prinesli prihodnji dnevi,« je dejal.

Matej Tonin, predsednik NSi, je ocenil, da »rezultat volitev ne omogoča lahkega vladanja«. Posredno je namignil, da bi bil raje del mešane oziroma levo-desne koalicije. »Vsakršna enoblokovska koalicija bi pomenila težave,« je menil. NSi je v primerjavi s prejšnjimi volitvami sicer izboljšala svoj rezultat, ni pa dosegla zadanega cilja: 10 odstotkov. Zato je Tonin svoji stranki že ponudil odstop.

Karl Erjavec, predsednik DeSUS, za zdaj ne bo odstopil, za poslanca pa sam tudi ni bil izvoljen. Po relativnem neuspehu svoje stranke – dobila je pol manj glasov kot prejšnjikrat in se komaj uvrstila v parlament – je bil včeraj nenavadno zadržan. Pravi, da z Janševo vlado ne bodo sodelovali, levosredinsko vlado pa bodo podprli, če se bo oblikovala. In s tem se bodo zadovoljili. Ne bodo recimo zahtevali ministrskega mesta zase.

Zmago Jelinčič, SNS, je seveda izpostavil, da je »Slovenija v totalni riti« in da je bil skrajni čas, da se SNS vrne v parlament in to popravi. Glede koalicij pa se ni hotel opredeliti ne tako ne drugače.

Alenka Bratušek je z dosežkom svoje stranke seveda zadovoljna. Manj pa s tem, da sama ne bo poslanka. Prihodnja vlada bo po njenem mnenju levosredinska, o tem, ali bi njena stranka lahko bila v njej, pa pravi, da je to stvar strank, ki so bolj pri vrhu.

Predsednik Pahor bo sicer že v začetku tedna na neformalen pogovor povabil relativnega zmagovalca volitev.