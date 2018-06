»Troedini Bog, prosimo te za naše voditelje, da bodo skrbeli za našo državo, za slovenski narod. V času, ko se pripravljamo na volitve, prosimo, da bi se jih udeležili vsi kristjani in odgovorno oddali svoj glas za vse, ki se zavzemajo za pravičnost in življenje, za družine in otroke, za okolje in versko svobodo, za vse, ki so v kakršni koli stiski,« se je v 38. minuti nedeljske druge jutranje maše v ljubljanski stolnici državnozborskih volitev dotaknil tamkajšnji župnik. »Prav je, da gremo na volitve vsi kristjani, da ne bodo spet komunistov izvolili. Po žene je treba domov!«