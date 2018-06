Volitve 2018: Križani in odkrižani, njihove vice in naš pekel

Ste morda za to, da ponovimo volitve? Kdaj bi jih, jutri ali šele čez pol leta? Kajti z njihovimi včerajšnjimi rezultati nihče ne more biti zares zadovoljen. Desnica, Slovenska demokratska stranka pa še posebej, si je zagotovo želela boljši rezultat, kot so ji ga volitve namenile, levica se je bala še slabšega. Toda oboji so obstali na pol poti. SDS je obtičala na pol poti do oblasti, levica – navkljub veselju Levice in Bratuškove ter zaigranemu veselju vseh drugih – pa na pol poti do pekla. Volilci so ji namenili priložnost, da se spokori v vicah. Bo to priložnost vendarle izkoristila? Malo verjetno.