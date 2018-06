Rezultati včerajšnjih parlamentarnih volitev v Sloveniji so pozornost vzpodbudile tudi v tujih medijev. Hrvaška novinarkaHRT-ja, Kristina Pešič je za STA dejala, da bi morebitna sestava desne koalicije lahko poslabšala odnose med državama. Francoska tiskovna agencija AFP in srbska agencija Tanjug navajata pomembno sodelovanje Janševe SDS z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom. Obe agenciji ob teh navedbah še dodajata, da je protimigrantska politika, ki jo izvaja tudi SDS, le preusmerjanje pozornosti ljudi stran od resnih ekonomskih težav

Italijani vidijo podobnost

Težave za sestavljanje koalicije navajajo tudi Italijani, ki v tem vidijo podobnosti pri sestavi njihove vlade. Corriere della sera tako navaja, da so se na tokratnih volitvah pomerili nekdanji premier, zaprt zaradi korupcije, komik, ki je oblikoval svojo stranko in bi lahko odigral odločilno vlogo, ter odhajajoči levosredinski premier, ki se je spotaknil na referendumu in predčasno odstopil. Al Džazira ob tem dodaja še nagel trend uspešnosti skrajno desnih strank v Evropi.

Pri naših severnih sosedih Janševo zmago ocenjujejo za pirovo. Izpostavili so sicer politični zasuk v desno, ki ga je prinesel rezultat volitev, vendar je večino ostalih strank, ki so se uvrstile v parlament, zavrnile koalicijo z SDS, navaja Dunajski časopis Die Presse. V rezultatu volitev vidijo tudi presenečenja in poražence. Avstrijci tako za presenečenje navajajo rezultat stranke SNS in SAB, za največjega poraženca pa imajo stranko dosedanjega primierja Mira Cerarja SMC.

Nekaj besed o rezultatu volitev so zapisali tudi v Guardianu in Telegraphu. Ameriški New York Times pravi, da je Slovenija postala še ena izmed številnih evropskih držav z desno politiko. Kot še dodajajo, bi rezultati volitev lahko vplivali na boljše in močnejše sodelovanje Slovenije z Madžarsko in Avstrijo. Pred konkretnimi napovedmi tudi oni svarijo, da bo Janša imel težave pri sestavljanju koalicije.