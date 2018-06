Zdaj ne razmišlja več o tem, da bi se vrnil v Slovenijo, saj je London njegov dom. Tako v New Yorku kot v Londonu dela kot arhitekt. V Ameriki je delal v majhnem biroju hrvaškega arhitekta, v Londonu pa je od leta 2005 zaposlen v srednje velikem arhitekturnem biroju Flanagan Lawrence, ki ima okoli 60 zaposlenih. Kot pravi, je bil v tujini vržen v vodo. Kot dober plavalec pa je očitno zelo dobro splaval.

Kakšna je razlika med Londonom in New Yorkom?

»Zelo nerad ju primerjam. London in New York sta si zelo podobni mesti, a sta tudi zelo različni. V Londonu mi je bilo takoj všeč, da je zelo zeleno mesto z veliko parki, kar je gotovo prednost prestolnice. Ena od razlik med Londonom in New Yorkom je v tem, da slednji raste v višino, medtem ko je London utemeljen na viktorijanski enonadstropni arhitekturi. Šele v zadnjih dvajsetih letih so začeli na veliko graditi tudi v višino, predvsem na področjih okoli transportnih središč. S tem, da je veliko omejitev, kje lahko stojijo visoke zgradbe, saj so določeni pogledi, recimo na Katedralo svetega Pavla, zaščiteni. Po drugi strani pa je v Londonu najvišja stavba v zahodni Evropi, to je The Shard, Črepinja, Renza Piana.«

Kateri arhitekturni dosežki v mestu se vam zdijo zanimivi?

»Bolj z urbanističnega kot arhitekturnega vidika mi je zanimiva stolpnica Walkie Talkie arhitekta Rafaela Viñolyja. Ob gradnji je imel investitor pogoj, da mora v objekt vključiti brezplačno dostopno javno površino, tako da ima stolpnica na strehi ogromen vrt z razgledno ploščadjo. Za primerjavo, na podobni razgledni ploščadi v Shardu, ki stoji nasproti na južnem bregu Temze, pa za isti privilegij zasoljeno zaračunajo. Zelo všeč mi je tudi olimpijski bazen, ki ga je projektirala Zaha Hadid. Tudi zato, ker sem 14 let treniral plavanje, zdaj pa živim nekaj minut stran od tega bazena. Tako je moj lokalni bazen olimpijski bazen, ki je že pet let odprt za javnost. Dediščina olimpijskih iger je tudi to, da je vstopnina v bazen subvencionirana, saj skušajo lokalne prebivalce privabiti, da uporabljajo olimpijske stavbe in se več ukvarjajo s športom. Okoli olimpijskega kompleksa nastaja novo središče, poslovne stavbe, stanovanja, muzeji. To bo še naslednjih dvajset let veliko gradbišče in središče mesta se tako počasi premika proti vzhodu.«

Mladi na obrobje Kakšni so vaši arhitekturni projekti v mestu? »Osebno že od vsega začetka delam na stanovanjskih stavbah. In to vse od najdražjega stanovanja na svetu do socialnih stanovanj. Delal sem tudi na več projektih visoko kvalitetnih stanovanj, ki se ocenjujejo na okoli 20.000 evrov na kvadratni meter. Kar zadeva socialna stanovanja, se skuša v Londonu graditi cel spekter stanovanj – od stanovanj za socialne ogrožene do stanovanj, ki so delno v lasti lastnikov, delno pa se plačuje najemnina, kar so navadno stanovanja za učitelje, zdravstvene delavce, policiste, se pravi za poklice, ki so nujni za družbo, a po naravi dela niso tako dobro plačani, da bi si lahko kupili stanovanje. Med njimi se celo včasih najde tudi kakšen arhitekt.« Kako pa si lahko povprečen meščan v Londonu kupi nepremičnino? »Težko. Veliko predvsem mladih se seli na obrobje in celo zunaj mesta, ker si drugače ne morejo kupiti stanovanja ali privoščiti najemnine. V zadnjih letih so se stanovanja zelo podražila – v zadnjih desetih letih so se cene povečale za dvakrat. Tisti, ki imajo denar in so investirali v stanovanja, so zaslužili in s tem posredno dvignili cene najemnin, drugi, ki niso, pa si ne morejo niti najeti stanovanja. Začaran krog, torej.« Kakšno politiko ima London pri gradnji socialnih stanovanj? »Znotraj Londona velja, da mora vsakdo, ki gradi stanovanjske komplekse, ustvariti tudi določeno količino socialnih stanovanj. Če to ni mogoče na parceli, kjer se gradi kompleks, lahko to zgradijo na drugi lokaciji. Trenutni župan Sadiq Khan je član liberalne stranke in še bolj podpira gradnjo socialno stanovanj. Pri novih projektih zahtevajo tudi do 50 odstotkov socialnih stanovanj. Investitorji si to težko privoščijo, tako da so potem od projekta do projekta pogajanja o količini socialnih stanovanj, ki jih morajo zgraditi. Mesto se pogosto odloči za nižji odstotek, saj je bolje, da se zgradi le 20 stanovanj, kot pa da se investitor umakne in sploh ne gradi.«