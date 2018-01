Zadnje dni septembra 2011, ko je pripotoval iz Tunizije, kjer je kot predstavnik turistične agencije delal v poletnih mesecih, je imel le dva dni za zamenjavo kovčkov.

Na dolgo pot, ki je trajala 24 ur, se je odpravil z avtobusom, predvsem zato, ker je lahko vzel več prtljage kot na letalo. V Göteborgu je sprva začasno stanoval v hostlu in si mrzlično iskal sobo. Po mesecu dni še ni bilo uspeha, zato je zamenjal strategijo. »V časopis sem dal oglas, da iščem sobo in znam kuhati. Poklical me je Američan, ki že vrsto let živi na Švedskem. V velikem stanovanju sem dobil svojo sobo, v kuhinji pa sem največkrat pripravljal pečene piščance.«

Drugačen pogled na znanje Martin je užival v študiju in družbi študentov z vsega sveta. »Študentje smo bili z vsega sveta, od Japonske, Kolumbije, Kanade do evropskih držav. Na fakulteti smo večkrat delali pri projektih v manjših skupinah. Na voljo smo imeli posebne skupinske sobe, ki smo jih morali prej rezervirati, delo pa se je večkrat zavleklo v pozne večerne ure.« Pri izobraževalnem sistemu ga je najbolj presenetil švedski pogled na to, kaj znanje sploh je. »Tam drugače gledajo na znanje kot pri nas, kjer ga pojmujemo predvsem kot posedovanje informacij, podatkov, številk. Na Švedskem pa znanje razumejo kot sposobnosti in veščine pri uporabi teh informacij. V praksi to pomeni, da imajo študentje pri izpitih pogosto s seboj knjige, formule in podobno, na izpitu morajo predvsem pokazati, da znajo prikrojiti znanje danemu primeru.« Izpiti trajajo od štiri do šest ur, vprašanja so esejskega tipa. Človek bi mislil, da je štiri do šest ur več kot dovolj za izpit, vendar nam je po navadi primanjkovalo časa, saj so bili izpiti izjemno obsežni.« Med študentsko izmenjavo je Martin nekega deževnega jesenskega dne na tramvaju spoznal Annelie, svoje zdajšnje dekle, zaradi katere je po končani izmenjavi ostal na Švedskem. Nadaljevanje študija na švedski fakulteti pa ni bilo preprosto, najprej je moral dokazati odlično znanje švedščine. Da je opravil zelo zahteven izpit iz švedskega jezika, mu je vzelo dve leti, medtem je delal kot poštar. »Dobil sem kolo in raznašal pošto po soseski, v kateri je bilo veliko blokov iz sedemdesetih let brez dvigal. Spoznaval sem švedsko družbo, treniral jezik in hojo po stopnicah. Od takrat poštarje zelo cenim, saj je njihovo delo izjemno utrudljivo.«