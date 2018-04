Prav Brown je bil zvezdnik večera, saj je dosegel kar štiri od petih golov za Los Angeles. Tekma je bila polna preobratov. Gostitelji so povedli, nato so dvakrat zadeli gostje, po dveh tretjinah pa je v Staples centru v Los Angelesu pri izidu 4:2 vendarle kazalo na zmago Kraljev.

Vendar se gostje niso predali in izid poravnali, tekma pa je šla v podaljšek, kjer sta jo po vsega 23 sekundah odločila Kopitar s podajo in Brown z zadetkom.

Pri tem je zanimivo, da je Kopitar podal Brownu s sredine na levo stran in je bil v res težkem položaju, le kakšen meter od golove črte, a je z neposrednim udarcem vseeno dosegel odločilni gol. Da je položaj zanj vendarle ugoden, je Kopitarju nakazal tudi z udarcem s palico po ledu, saj je vratar Minnesote pokrival sredino gola.

Los Angeles zdaj čaka dan počitka, nato pa v Kalifornijo prihaja ekipa iz Dallasa.

Redni del lige se počasi končuje in po današnjih 12 tekmah je v obeh konferencah znanih po sedem ekip, ki so si že zagotovile napredovanje v končnico. Na vzhodu so to Tampa Bay, Boston, Washington, Toronto, Pittsburgh, Columbus in New Jersey, za zadnje mesto pa se borita Philadelphia in Florida. Philadelphia ima sicer štiri točke naskoka, a tudi odigrano tekmo več.

Na zahodu so udeleženci končnice Nashville, Winnipeg, Las Vegas, San Jose, Minnesota, Los Angeles in Anaheim. V boju za osmo mesto ima Colorado 93 točk, a tekmo več od St. Louisa, ki zaostaja za točko, ter tri več od Dallasa, ki potuje v Los Angeles. Prav danes je Colorado doživel boleč poraz z 2:4 proti San Joseju.

Končnico je z zmago z 2:1 nad Torontom danes med drugim potrdil New Jersey, ker pa so ekipe odvisne tudi od izidov tekmecev, se je v končnico prebil tudi Columbus, pa čeprav je s 4:5 izgubil dvoboj z branilci naslova iz Pittsburgha po podaljšku.

Omeniti velja še zmago Nashvilla s 4:3 na gostovanju v Washingtonu, s čimer si je ekipa iz mesta country glasbe priigrala predsedniški pokal za najuspešnejšo ekipo v rednem delu sezone.