Od septembra do junija je kopališče sicer odprto od ponedeljka do petka od 6. do 14. ure, od torka do petka pa tudi od 18. do 20. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je kopališče odprto od 10. do 20. ure. Ob tem so iz Tivolija rekreativne plavalce že pred časom obvestili, da so začeli energetsko sanacijo kopališča. Do 21. maja je zato možno povečanje hrupa in morebiten moten dostop do objekta, sama dela pa neposredno na obratovanje fitnesa, savn in bazenov ne bodo vplivala. Drugače bo od 21. maja, ko nameravajo Kopališče Tivoli za nekaj časa zapreti. Po zaprtju bo vstopnice za fitnes mogoče izkoristiti v Fitnesu Vič oziroma jih bo možno zamrzniti do ponovnega odprtja fitnesa v Tivoliju. Vstopnice za savno Zlati klub Tivoli bo mogoče izkoristiti v Savni Kolezija oziroma bodo sorazmerno podaljšane v novo sezono. Sezonske vstopnice za Kopališče Tivoli bo mogoče zamrzniti za čas sanacije (od 21. maja do vključno 26. junija), neizkoriščen del vstopnice pa izkoristiti v novi sezoni. Vstopnice se bodo avtomatsko odmrznile z odprtjem nove sezone, predvidoma 17. septembra, in bodo veljale do vključno 21. oktobra. žir