Celjani so na sinočnji prvi tekmi polfinala slovenskega pokala v Stožicah doživeli enako usodo kot pred dobrim mesecem za prvenstvene točke. Olimpija je znova dosegla zmagoviti zadetek v sodnikovem dodatku. Ljubljanski trener Igor Bišćan je naredil sanjsko menjavo, saj sta zmagoviti gol zrežirala rezervista Alves s podajo in Issah z zadetkom za prednost pred povratno tekmo v sredo v Celju. Gostje, ki so povedli že v drugi minuti z malo mojstrovino Vizingerja, so v prvem polčasu zapravili še tri lepe priložnosti, ko bi si lahko priigrali že nedosegljivo prednost. Olimpija je šele v drugem polčasu zaigrala v skladu s pričakovanji in naredila preobrat z zadetkoma vsestranskega Čanađije, ki je v slogu golgeterja v mrežo pospravil odbitek po strelu Kronavetra z razdalje, ter Issaha. Tekma bi bila za domače navijače manj stresna, če Leon Benko ne bi v seriji zapravljal priložnosti, za nameček jih je jezil še z neuspešnim kopiranjem škarjic Ronalda ali pa je bil prepočasen in prekratek.

»Zelo dobra tekma z veliko priložnostmi, trudom, dinamiko in željo po uspehu. Preobrat po zaostanku je dokaz, da ima ekipa karakter, saj je našla pot, da smo ostali neporaženi. Vsa čast mojim fantom, ker so verjeli v preobrat. Gol prednosti nam omogoča lažjo pripravo za povratno tekmo,« je bil vidno zadovoljen trener Olimpije Igor Bišćan, ki si ni pripenjal zaslug za sanjsko menjavo, saj je bil vstop Alvesa in Issaha logičen glede na napadalno usmerjenost. Igralcem je zmeril le uvod v tekmo, ker niso imeli popolne kontrole nad dogajanjem in so Celjani prelahko prihajali pred gol Ivačiča, ki je nekajkrat odlično posredoval.

Celjski izkupiček bi bil boljši, če bi hitri in robustni Portugalec Lupeta, ki lahko sprinta tudi v 90. minuti tekme, znal tudi zabiti gol. »Po igri smo si zaslužili več. Ponosen sem na ekipo, saj smo igrali kakovostno in bili nevarni za ljubljanski gol. Izpolnili so večino dogovora, žal pa priložnosti nismo izkoristili. Olimpija je uveljavila svojo kakovost, ko je šlo za detajle, za nameček je bila še potrpežljiva,« je menil trener Celja Dušan Kosić.