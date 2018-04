Prvi polčas v Novi Gorici je bil za pozabo. V nadaljevanju povsem drugačna slika z gostujočo pobudo, ki se je odražala z opaznejšim premikom v napad in hitro je bilo jasno, da so Goričani v težavah. »Že v zadnjih minutah prvega polčasa smo začutili, da se odpirajo neke zadeve in po odmoru smo videli, da jih lahko obrnemo sebi v prid,« je preobrat v igri videl gostujoči trener Oliver Bogatinov.

Njegova ekipa je Goričane prvič spravila na kolena v 53. minuti, ko je po podaji Nemanje Jakšiča z glavo zadel Ibrahim Arafat Mensah. Še enkrat in še v večji meri pa je Ganec šokiral domače navijače v 64. minuti, ko je sprožil z roba kazenskega prostora in se je žoga od Uroša Celcerja odbila v mrežo za 0:2. Trener Miran Srebrnič je nato stavil na svojega briškega rojaka Leona Mariniča in uspel. Dvajsetletni Bric je namreč z roba kazenskega prostora zadel za 1:2 in vrnil upanje na drugačen razplet, nato so gostje zapravili še dve priložnosti. »Vedeli smo, da bodo gostje nevarni iz protinapadov, ampak prav v tem elementu so nas nadigrali,« je potožil Miran Srebrnič.

Olimpija – Celje danes ob 18. uri, sodnik: Vinčić Glede na trenutno formo ekip je ta par že finale pred finalom. Želja ljubljanskega trenerja Igorja Bišćana je, da vseh 90 minut odigrajo na takšni ravni, kot so prvi polčas v derbiju proti Mariboru ob boljši učinkovitosti. Zmaga Celja proti Ankaranu s 7:1 potrebuje pojasnilo. Celjani so Primorce razbili šele v zadnje pol ure, ko so bili pri gostih izključeni trije nogometaši, kar jim je omogočilo, da so se začeli izživljali v rešetanju mreže. Ko so bili številčno izenačeni, je Ankaran vodil 1:0 in zadel prečko. Celjani so se eno uro mučili in bili brez ideje, izid pa izenačili šele, ko so imeli dva igralca več. Celjani so specialisti za pokal, saj so se v finale uvrstili že devetkrat. Verjetni postavi – Olimpija: Ivačič, Apau, Uremović, Zarifović, Štiglec, Tomić, Čanađija, Savić, Kronaveter, Miškić, Issah. Celje: Jurhar, Pečnik, Džinić, Stojinović, Brecl, Cvek, Črnčič, Žinko, Pungaršek, Požeg Vancaš, Lupeta. Naš namig: 0.