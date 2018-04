Real Madrid je z visoko zmago s 3:0 na gostovanju v Torinu naredil velik korak k uvrstitvi v polfinale lige prvakov, vendar pa je v ospredju pogovorov drugi zadetek Ronalda, s katerim se je Portugalec še izdatneje zapisal v zgodovino prestižnega evropskega tekmovanja. To je bil njegov 14. zadetek na letošnjih devetih tekmah, zadel je še na deseti tekmi zapored, skupno pa je že pri 119 zadetkih v ligi prvakov.

»Bil je čudovit zadetek, nisem pričakoval, da bom zadel na takšen način, a raje spregovorimo o tekmi,« je bil sprva neobičajno skromen 33-letni portugalski zvezdnik. »Tekma je bila za nas neverjetna, proti tako dobri ekipi smo zadeli trikrat. Ekipi sem pomagal z dvema zadetkoma, čudovit večer je bil,« je nadaljeval Ronaldo, ki je bil posebej navdušen, ker so ga s stoječim aplavzom nagradili tudi italijanski navijači. »Zahvaljujem se navijačem Juventusa, saj se mi kaj podobnega v karieri še ni zgodilo.«

