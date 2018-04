Po simultanki Cristiana Ronalda v uvodu četrtfinala lige prvakov v Torinu se je skrčil krog velikanov, ki lahko zaustavijo pohod Reala iz Madrida do tretje zaporedne evropske krone. Kraljevi klub je napel vse sile, da bi 26. maja v Kijevu še četrtič v zadnjih petih letih osvojil najbolj cenjeno klubsko lovoriko. Potem ko je v osmini finala že na prvi tekmi »izločil« PSG, je bil še prepričljivejši proti evropskemu podprvaku Juventusu.

Real Madrid je nesporno prvi favorit tekmovanja. Potem ko je v španskem prvenstvu in pokalu že pred meseci izpadel iz igre za prvaka, je osredotočen zgolj na končno slavje v ligi prvakov. Trener Zinedine Zidane ima privilegij, da ima med vsemi evropskimi klubi najdaljšo klop, zato glavne zvezdnike z Ronaldom na čelu hrani za najpomembnejše tekme. V Torinu je na igrišče poslal identično enajsterico, ki je že lani v velikem finalu s 3:1 premagala Juventus. Evropski prvaki so bili v torek zvečer tako šampionski, kot bi imeli v genskem zapisu vgraviran čip za serijsko zmagovanje na največjem odru. Evropske preizkušnje so za igralce Reala najprivlačnejše, saj so v ligi prvakov dosegli zadetek že na štiriindvajseti tekmi zapored. Njihov niz traja od maja 2016.

Skrivnost šampionskega Reala je v zvezni vrsti, kjer imajo umetniki Modrić, Kroos in Isco dovolj idej, da s hitrim prenosom žoge v kazenskem prostoru najdejo Ronalda, ki je v ligi prvakov s 119 goli prvi stroj za doseganje zadetkov. Portugalec je v Torinu po spektakularnih škarjicah, ko je žogo zadel na višini 2,40 metra, prvič v karieri doživel stoječe ovacije nasprotnih navijačev. »Lepšega zadetka verjetno še nisem dosegel. Zelo sem srečen, da so mi zaploskali tudi navijači Juventusa,« je ob zmagi s 3:0 dejal Cristiano Ronaldo, ki je ob dveh golih prispeval še podajo za zadetek Marcela in se vpisal v zgodovino kot prvi igralec, ki je v ligi prvakov že devetkrat zatresel mrežo posameznega kluba. Juventus z vratarjem Buffonom je njegova najljubša stranka. Samo v tej sezoni lige prvakov je Ronaldo sodeloval pri dveh tretjinah od vseh 24 golov Reala; štirinajstkrat je zadel in dvakrat podal.

Trener Juventusa Massimiliano Allegri je dan pred tekmo napovedal gala večer, ki pa se je zanj spremenil v nočno moro. Italijanski prvak vse od septembra 2011, ko se je preselil na stadion Allianz, še ni doživel tako visokega poraza, pred domačim občinstvom pa je nazadnje prejel tri gole, ko ga je leta 1999 v polfinalu premagal kasnejši zmagovalec Manchester United. Juventus je proti Realu najbolj odpovedal v obrambi, kjer je praviloma najboljši, soigralce pa je na cedilu pustil tudi izključeni napadalec Paulo Dybala. Juventus čez teden dni v Madridu ne bo imel nobenih možnosti za napredovanje, saj še nobeni ekipi ni uspelo nadoknaditi tako visokega zaostanka z domače tekme. »Dobili smo lekcijo. Realu lahko samo čestitamo,« je priznal Massimiliano Allegri.