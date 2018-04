Instagramsko prebujenje Franca Kanglerja

Seznam politikov, ki bi si podporo mladega ljudstva radi zagotovili z duhovičenjem na instagramu, je vse daljši. Med nadobudnimi šaljivci je zdaj še razvpiti nekdanji mariborski župan in mestni svetnik Franc Kangler, ki kandidira na listi Združene desnice. S skoraj 300 sledilci rad deli utrinke vsakdana, na primer pravkar izvaljene piščance, sekanje drv, ljubkovanje pujska ali pa arhivske fotografije iz časa županovanja, ko se je srečeval z eminencami, kot je dalajlama. Objavil je tudi domačega osla in publiki sporočil, da dosedanja »kralja instagrama«, torej Borut Pahor in Karl Erjavec, nista nikakršna konkurenca njemu in oslu Bobiju.Morda smo ob naznanilu prve slovenske fontane piva v Žalcu dvomilo o takšni in drugačni okusnosti projekta, a sodobna turistična znamenitost Savinjske doline deluje že tretje leto in nedavno so pri tako imenovani Fontani Zelenega zlata slavnostno odprli novo sezono točenega piva. Dogodka se je v družbi župana Janka Kosa udeležil celo gospodarski minister v odhajanju Zdravko Počivalšek in občini ob objavi na instagramu zaželel uspešno sezono, fotografijo pa opremil tudi z oznakama »na zdravje« in »turizem cveti«.Mehiški junaki otroške telenovele Jaz sem Luna so te dni zaradi dveh koncertov v ljubljanskih Stožicah razveseljevali dekleta, mlajša od dvanajst let, in poskrbeli za nadležne prometne zastoje v bližini stadiona. A srečneži so jih lahko opazili tudi med pohajanjem po Sloveniji. Kot smo razbrali z njihovih instagram profilov, so se na velikonočni ponedeljek skupinsko sprehajali okoli Blejskega jezera, po središču prestolnice in celo po nakupovalnem središču BTC. Fotografirali so se na avtobusni postaji pred Kolosejem in se tako zlili z okolico kot povsem običajna gruča nastopaško-postopaških najstnikov. Na dan koncerta so si ogledali še prizorišče, kjer se ob koncih tedna najraje zadržujejo njihovi vrstniki iz Slovenije – odpravili so se namreč na kulturno ekskurzijo Mesta Metelkova.Težave z brezžično spletno povezavo so, jasno, huda sodobna nadloga in z nevšečnostjo se srečuje celo glasbena diva Helena Blagne. Na instagramu je namreč sporočila, da največkrat tipka kar na domačem stopnišču, saj je domača povezava z internetom spodobna kvečjemu v spodnjem nadstropju domovanja. Pri tem je pevka sledilce še javno pozvala, naj se naposled javi kakšen »pogumen računalničar«, ki bo to reč uredil.Neizprosna predvolilna bitka politike spodbuja k pogostejšemu objavljanju lastne družinske idile, še posebno svojega lepo vzgojenega podmladka. To rada počneta Matej Tonin ali Janez Janša, v nasprotju z njima pa te možnosti nima Karl Erjavec, saj so vsi njegovi otroci že odrasli. Njegova hči Eva ima na včasih zaklenjenem in včasih za javnost odprtem instagram profilu resda skoraj pet tisoč sledilcev, a najbrž mu njena privrženost kakovostnim blagovnim znamkam pri nagovarjanju volilcev kaj dosti ne koristi. Ima pa Erjavec terierja. Psu je ime Lun in na fotografijah se pojavlja redno – takole je pred dnevi pozdravljal pomlad sredi cvetočega travnika in se menda spraševal, kje je Karl, eden od sledilcev pa je v komentarju odgovoril, da pri Rusih.Morda rektorja Univerze na Primorskem Dragana Marušiča obremenjujejo kazenski postopki in očitki o spolnem nadlegovanju ter drugih zlorabah uradnega položaja, a uspevajo vsaj tamkajšnje sobne rastline. Kot so objavili na svojem instagramu, je pomlad tudi v njihovi pisarni, kjer trenutno presajajo rože. Pisarniške lončnice so videti dobro vzdrževane, čas pa bo pokazal, ali so z objavo namignili tudi na kakšno presajanje v prenesenem pomenu.