Minister Počivalšek pogrešal kranjsko klobaso

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je prejšnji teden vrnil s potovanja po Avstraliji in Novi Zelandiji, kjer je promoviral slovenski turizem. Pri tem ga je pestilo domotožje, kot je na instagramu tudi večkrat omenil. »Misel me veže na domači kraj in telice,« je pripisal k panoramskemu posnetku z Nove Zelandije, prav zato je ob prihodu v Slovenijo s fotografijami ovekovečil vse tisto, kar je pogrešal. Najprej krave v domačem hlevu, potem pa še kranjsko klobaso, postreženo v obliki kanapejev. »Pogrešal sem vas, prijateljice moje,« je zapisal, a ne pod fotografijo telic, pač pa pod posnetkom klobas

Romana Tomc jih ima sedemsto

Razen predsednika Boruta Pahorja, ki ima na instagramu blizu 53.000 sledilcev, in Karla Erjavca, ki jih je v samo nekaj tednih nabral že skoraj 3000, domači politiki kljub vloženemu trudu niso med vplivnejšimi uporabniki omenjenega družbenega omrežja. Evroposlanka in članica stranke SDS Romana Tomc je na primer prejšnji teden zbrala komaj 700 sledilcev in to proslavila s pričujočo zahvalno fotografijo, številko 700 in hvala pa ob priložnosti zapisala kar na belo pisarniško tablo.

Jakova Faka doma presenetili s torto

Olimpijski podprvak v biatlonu Jakov Fak se je po vrnitvi iz Pjongčanga najprej ustavil na tiskovni konferenci, kjer je pripovedoval o dogajanju v Koreji, boljše presenečenje pa ga je čakalo doma, saj je tam menda občudoval napredek v gradnji nove hiše, partnerica pa mu je še spekla in mojstrsko okrasila torto, s katero so pri Fakovih doma slavili srebrno medaljo. Posebej podrobno se je posvetila figuri njegovega telesa, na vrh pa dodala še olimpijske kroge. Upa, da bo tudi njuna hči podedovala mamin gen za kreativnost, je pod fotografijo zapisal Fak.

Drsalke po izboru Alenke Bratušek

Da ima nekdanja premierka Alenka Bratušek rada vse letne čase, tudi zimo, nenehno dokazuje na instagramu, kjer objavlja vse več utrinkov svoje rekreacije na prostem. Včasih kida sneg, včasih gre v hribe, če so temu naklonjene podnebne razmere, pa se z vzpetine spusti tudi z zimskimi sanmi. Morda jo kmalu vidimo še na ledu – ne govorimo o vnovični politični kampanji. Poslanka je namreč sporočila, da je končno našla drsalke zase, takšne z leopardjim vzorcem, že tradicionalno rezerviranim za modno pogumnejše in Bratuškovo, ki na omenjeni potisk prisega že od časov predsednikovanja vladi.

Pahorjevemu sinu odsvetujejo kajenje

Sin predsednika Luka Pečar Pahor na instagramu ne objavlja pogosto, a ko objavi, to stori v slogu. Z njegovih posnetkov lahko predvidevamo, da prisega na izpiljene fotografije z umetniškim pečatom. Dolgo se ni oglasil, prejšnji teden pa je objavil nekaj posnetkov Pariza. Na nekaterih vidimo Eifflov stolp, na preostalih pa se, odet v črnino, sprehaja s cigareto v roki. Pod fotografijo je zapisal »Yung Foucault«, slovar sodobne mladinske govorice pa nam razkriva, da beseda »yung« pomeni »frajersko, kul«. Sam sebi se morda zdi kot frajer in slavni levičarski filozof, a s profila oboževalcev Boruta Pahorja so mu pod fotografijo vseeno pustili komentar: »Deček, cigareti so škodljivi zate.«

Yung Foucault #2121 A post shared by Luka Pečar Pahor (@lukapahor) on Feb 21, 2018 at 8:02am PST

Strokovnjaki, Zvezdana in Vida Žabot

V Festivalni dvorani je bila konec tedna konferenca o medsebojnih odnosih Ljubezen od A do Ž, kjer so se strokovnjaki vseh vrst pogovarjali o sodobnih partnerskih odnosih. Fotografijo z dogodka je na svojem profilu objavil udeleženi strokovnjak za govorico telesa Edvard Kadić, ki se je na odru očitno znašel v družbi igralke in TV-voditeljice Zvezdane Mlakar in nekdanje redovnice Vide Žabot. Pod fotografijo je v angleščini zapisal, da je »blažen med ženami«, objavi pa med drugim dodal ključno besedo »instasexy«.