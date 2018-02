Karl Erjavec je hiter in drzen

Uporabniki družbenega omrežja instagram so predvsem mladi, torej manj občinstva, ki bi se zanimalo za obljube o višjih pokojninah. Morda so strokovnjaki za stike z javnostjo zunanjemu ministru in predsedniku DeSUS prav zato svetovali, naj se tam izkaže s kakšnim bolj dinamičnim hobijem. Karl Erjavec je pokazal, da zna deskati na snegu, pri tem zapisal »snežne strmine/moje veselje« in objavi med drugim dodal celo s filmom za mlade navdihnjeno ključno besedo »fast and furious«, se pravi »hitri in drzni«.

Nadškof se sprašuje, ali je post res v veselje

Uradni instagram profil ima tudi Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit. Tam lahko vidimo fotografije njegovih srečanj s pomembneži in druženja z verniki po Sloveniji, včasih tudi posnetke naravnih zimskih pojavov. Nedavno se je pridružil promociji akcije »deli Jezusa«, s katero želijo ljudem približati krščanski post. Ta se je začel 14. februarja, trajal bo 40 dni, v objavi pa se z izpostavljenim citatom očitno celo nadškof sprašuje, ali to početje res vodi v veselje.

Kosovska kava za Igorja Šoltesa

Evropski poslanec skupine zelenih Igor Šoltes je pred dnevi obiskal Kosovo, kjer so praznovali 10. obletnico osamosvojitve. Ob slovesu so mu, kot je na instagramu sporočil sam, v prištinskem hotelu Sirius s štirimi zvezdicami postregli »okusno kosovsko kavo« in na spenjeno mleko celo izpisali njegovo ime.

Peterle z orglicami presenetil Placida Dominga

Evropski poslanec krščanskih demokratov Lojze Peterle je spet dobil priložnost za izkazovanje glasbenega talenta, saj so v evropskem parlamentu priredili operni večer. Zapeli so jim operni pevci s Placidom Domingom na čelu, Peterle pa je ob srečanju s slavnim tenoristom hitro prijel za ogrlice in se mu tako »zahvalil za čudovit intervju z gospo Darjo Korez - Korenčan na TV Slovenija z začetka januarja«. Darilo ga je razveselilo, pravi, posnetek srečanja pa je objavil na svojem instagramu.

Stranka SDS podeljuje priznanja

V stranki SDS se ne pozabijo zahvaliti vsem tistim, ki prispevajo k širjenju pravih vrednot. Nazadnje so priznanje za to podelili Krščanskemu forumu SDS, prostovoljnemu združenju kristjanov, ki se »zavzemajo za uveljavitev moralnih načel v življenju in politiki«. Krščanski oddelek stranke je priznanje »za utrjevanje krščanskih vrednot Slovenske demokratske stranke«, ki ga je podpisal Janez Janša, objavil tudi na svojem instagram profilu.

Kaj s traktorjem počne Jan Plestenjak?

Priljubljeni glasbenik iz Strunjana se je na instagramu oglasil s fotografijo svojega blatnega traktorja, ki mu je menda v veselje, pa čeprav je »zastarel« in z njim »nič ne štima«. Jan Plestenjak dodaja, da za »eno stvar je pa dober… res dober« in »uf, je blo luštn«, druge podrobnosti pustolovščine pa za radovedno javnost ostajajo uganka.