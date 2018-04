Kot so danes sporočili iz SDRES, je stavkovni odbor odločitev o opozorilni stavki sprejel po pogovoru z zaposlenimi.

Prevelika odstopanja med upravo in njihovim predlogom

Napovedano dvourno opozorilno stavko bodo v torek, 17. aprila, izvedli v Premogovniku Velenje v treh organizacijskih enotah, in sicer proizvodnja in priprave, jamska strojna služna in jamski transport ter jamska elektro služba. V invalidskem podjetju HTZ Velenje pa bodo stavko izvedli v organizacijski enoti oskrba in urejanje transportnih naprav. Stavkali bodo v prostorih delodajalca, in sicer ob točno določenih urah v vseh treh izmenah.

Stavkovni odbor bo v skladu z voljo delavcev v ostalih organizacijskih enotah, v katerih stavka še ni napovedana, stavko napovedal najpozneje pet dni pred dnevom, določenim za njen začetek, navajajo v sindikatu.

SDRES je 11. januarja vodstvu Premogovnika Velenje in hčerinske družbe HTZ poslal več zahtev in nato opravil več pogajalskih sestankov. Strani sta pripravili vsaka svoj predlog socialnega sporazuma, a so v začetku marca v SDRES ocenili, da so med predlaganim sporazumom uprave in njihovim predlogom odstopanja prevelika.

Kot je SDRES sporočil danes, je medtem stavkovni odbor izločil nekaj stavkovnih zahtev, saj so v procesu pogajanj dosegli, da sta delodajalca že izplačala del plače iz naslova delovne uspešnosti.